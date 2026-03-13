Csercsa Balázs: nem életszerű, hogy pusztán a mikroadományokból lehet finanszírozni a Tisza kampányát

Szerző: MTI

2026. március 13. 20:05

Nem életszerű, hogy pusztán a mikroadományokból lehet finanszírozni a Tisza Párt kampányát - mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyháziügyi vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A Tisza Párt finanszírozásáról elmondta: mindig azt hallották, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a kampányra, aztán mindig mégiscsak lett mindenre, amire kellett. Szerinte nem életszerű, hogy pusztán a mikroadományokból lehetett volna ezeket finanszírozni.

Azt tudja, hogy a mikroadományok mellett voltak nagyobb, egyszeri adományozók is - jegyezte meg.

Csercsa Balázs azt mondta, nem tud külföldi adományozásról, de ez nem jelenti azt, hogy nem is volt.

Szavai szerint Magyar Péter céljaihoz és az Európai Unióhoz való igazodáshoz szükséges Ukrajna támogatása is.

Csercsa Balázs az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában kijelentette:

a Tisza Párt "kirakatba tesz" bizonyos romákat, de ezt csak azért teszi, hogy szavazatokat szerezzen.

Azt tapasztalta, hogy a kijelentések nem fedik a Tisza Párt vezetőinek valódi véleményét, ezeket csak kampánycéllal mondják - tette hozzá.

Szavai szerint a valós hozzáállásról sokat elmond az, hogy az oktatáspolitikával kapcsolatban az esélyegyenlőséget nem tekintik fontos ügynek, arra nincsen programterv. A nyáron egy konferencián megkérdezte Szűcs Dórát "az oktatási kabinet vezetőjét", hogy van-e programterv az esélyegyenlőségre. Azt a választ kapta, hogy "az esélyegyenlőség nem oktatási kérdés" - idézte fel Csercsa Balázs, aki azt vetette fel: akkor mi? Megjegyezte, szerinte az esélyegyenlőség nem csak oktatási kérdés, de leginkább az.

Csercsa Balázs elmondta azt is, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke egy beszélgetés során a kérdésére válaszolva arról beszélt:

tulajdonképpen a romákkal nem érdemes foglalkozni, mert a romáknak úgyis megvannak a vajdáik, akiket le lehet fizetni,

és a romák arra szavaznak, akire a vajda mondja nekik.

"Ez homlokegyenest ellentmond annak, ami egyébként a Tisza Párt a hivatalos álláspontja lenne" - fogalmazott.

Szerinte amikor Magyar Péter "nyíltan az állítja magáról, hogy ő the man, a férfi vagy az ember", akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen Magyar Péter szerint az ember: fehér, kékszemű, szőkehajú, fitt valaki és vajon, ha valaki nem ilyen, mondjuk barna a bőre, akkor az már nem is ember.

Megdöbbentőnek és érdekesnek nevezte, hogy egy

"ilyen turbulens időszakban" Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a filmjéről beszél. Arról kesereg: "milyen kevesen nézik meg a róla szóló filmet" - mondta.

Csercsa Balázs kijelentette: Magyar Péterrel kapcsolatban is az a véleménye, hogy nem azt kell nézni, amit ő mond magáról, hanem amit tesz. A tettei egészen másról tanúskodnak, mint a szavai - mondta.

Úgy fogalmazott: "egy olyan erős vezetőre van szükség, aki erős kézzel és kinyújtott karral átvezeti a népet a Vörös-tengeren".

Csercsa Balázs azt mondta:

a romák tömegesen hagyják el a Tisza Pártot. Meglátták, hogy a Tisza Párt őket felhasználja a kampányban,

szükség van a szavazatukra, de nem teljesíti majd az ígéreteket, amiket nekik tesz - tette hozzá.