Csákberény polgármestere nyilatkozatban válaszolt az őt ért vádakra

Szerző: Gondola

2026. március 13. 17:07

Vécsei László, Csákberény független polgármestere nyilatkozatban ismertette álláspontját a Telex vádjaival szemben, miszerint újságírókat lökdöstek volna.

A Telex azzal vádolta meg Vécsei Lászlót, Csákberény polgármesterét, hogy március 10-én fizikai erőszakot alkalmazva „lökték ki” két kollégájukat, Siteri Nórát és Presinszky Juditot egy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes részvételével zajló sajtótájékoztatóról és fórumról.

Vécsei László, Csákberény független polgármestere nyilatkozatban ismertette álláspontját.

A polgármester elmondta, hogy 2010 óta tölti be tisztségét, társadalmi megbízatásban, fizetés és költségtérítés nélkül. A közelgő országgyűlési választások miatt mind a Fidesz, mind a TISZA Párt képviselőjelöltjének felajánlotta a csákberényi művelődési ház ingyenes használatát kampányrendezvényre.

A Fidesz jelöltje, Törő Gábor kampánycsapata március 10-re egy nem sajtónyilvános, zártkörű rendezvényt szervezett a helyszínen. A polgármester szerint a Telex két munkatársa a rendezvény alatt többször is megjelent, és állítása szerint tolakodó módon viselkedtek: a belépő vendégekről engedély nélkül készítettek felvételeket, valamint többször bementek az épületbe annak ellenére, hogy a rendezvény zárt volt.

A fórumon jelen volt Semjén Zsolt is, aki – Törő Gáborral együtt – végül interjút adott az újságíróknak. A polgármester szerint a rendezvény kezdetekor a két újságíró ismét bement az épületbe, és miután többszöri kérésre sem távoztak, ő a kamera lencséjét megfogva kísérte ki őket.

Vécsei László hangsúlyozta, hogy a rendezvényt mindössze két polgárőr biztosította, és a szervezők nem számítottak hasonló helyzetre. Szerinte az eset nem politikai szimpatizánsok közötti konfliktus volt, hanem egy médiával kapcsolatos incidens. Azt is kiemelte, hogy Csákberényben a különböző politikai nézeteket tiszteletben tartják, és hasonló helyzetben más pártok rendezvényének nyugalmát is biztosítanák.

Nyilatkozatát azzal zárta, hogy reméli, a jövőben elkerülik a hasonló provokációk a települést, és a választások után is békés együttélés marad a községben.