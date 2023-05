Alvilági jellegű a brüsszeli zsarolás

Az európai baloldal módszereinek láttán teljesen nyilvánvaló, hogy ez a kettős mércét előszeretettel alkalmazó, korrupciós ügyekkel terhelt társaság nem riad vissza a különösen aljas és gátlástalan eszközök bevetésétől – fogalmaz Bánó Attila.

2023. május 6. 16:28

A brüsszeli „elit" korrupciós pénzének egy része – thebulletin.be

A magyar miniszterelnök azt mondta, ha a magyar kormányon múlik, akkor nincs illegális migráció, nincs háború és a gyermekvédelem ügyében is kitartunk. Erre Daniel Freund zöld párti EP-képviselő nyersen és egyszerűen annyit reagált, hogy akkor nincs uniós pénz Magyarországnak. Bánó Attila publicistának, történelmi ismeretterjesztő könyvek írójának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, a zsaroló eléri céljait, majd újabb és újabb feltételeket szab. Miért tipikusan alvilági stílus ez?

− A kérdés jogos, mert az uniós pénzek visszatartásával Magyarországot valóban zsarolja a balliberális brüsszeli vezetés. A tudatosan jogellenes és primitív magatartással kapcsolatban nem túlzás alvilági stílusról beszélni, mert a zsarolás egyfajta erőszakos cselekmény, amelyhez gyakran folyamodik az alvilág, esetünkben a politikai alvilág. A politika vonatkozásában semmin sem csodálkozhatunk. A baloldalnak félelmetesen nagy támogatói vannak, a hatalmi és a gazdasági érdekek pedig mindent felülírnak. Ezek érvényesítéséhez gyakran a legaljasabb eszközöket is bevetik a résztvevők. Az európai baloldal módszereinek láttán teljesen nyilvánvaló, hogy ez a kettős mércét előszeretettel alkalmazó, korrupciós ügyekkel terhelt társaság nem riad vissza a különösen aljas és gátlástalan eszközök bevetésétől.



E népségnek köszönhetően az egykor sokat emlegetett fejlett nyugati demokrácia és politikai kultúra a szemünk láttára foszlik semmivé. Egyre durvább és agresszívebb módszereket alkalmaznak az Európai Uniót jelenleg irányító bürokraták, akik vakon teljesítik a globalista háttérhatalom elvárásait. Tudjuk, miért vagyunk az útjukban, erre világosan rámutatott Orbán Viktor a nemrég lezajlott CPAC Hungary (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) rendezvényén.

– Miért lehetünk biztosak abban, hogy ha Magyarország az önvédelméhez nélkülözhetetlen fegyverekből a vele ellenségesen viselkedő Ukrajnának eszközöket ajándékozna, a brüsszeli szélsőség akkor is újabb feltételeket szabna a valószínűleg már nem létező pénz átutalásához?

− Mert itt jóval többről van szó, mint az ukrajnai háború fegyverekkel történő támogatásáról. A magyar miniszterelnök az említett konferencián leszögezte, hogy Magyarország az a hely, ahol nemcsak beszélnek a progresszív liberálisok legyőzéséről és egy konzervatív, keresztény politikai fordulatról, hanem meg is csinálják azt. Az erős legitimitással rendelkező magyar kormány migránskérdéssel, genderelmélettel, wokeizmussal szembeni álláspontja rendkívüli mértékben irritálja a balliberális tábort. Bár hazánk csupán egy tízmillós ország, mégis nagy horderejű ügyről van szó, mert ideológiai téren – és ezt túlzás nélkül állíthatjuk – szellemi nagyhatalom vagyunk. Nem véletlen, hogy olyan szövetségeseink vannak, mint a békepárti Vatikán, a nemzetépítő Izrael vagy éppen az USA republikánusai, akik Donald Trump exelnökkel az élen Orbán Viktoréhoz hasonló nézeteket hirdetnek.



Hiába változna a fegyverszállításokkal kapcsolatos elutasító magatartásunk, az unió velünk szemben megnyilvánuló ellenszenve megmaradna. Ferenc pápa újabb budapesti látogatása alkalmával látványosan hitet tettünk erős keresztény elkötelezettségünk mellett. Az egész világ számára látható volt, hogy hazánk, felekezeti hovatartozástól függetlenül, büszkén vállalja keresztény gyökereit és hitét, márpedig a magyargyűlölethez ez bőven elegendő. A szentatya látogatása a kereszténységtől egyre inkább elforduló Európában a magyarok iránti szolidaritásként is felfogható volt. A balliberális Nyugat részéről már csak ezért sem várhatunk jóindulatot.

– Miből tudhatjuk, hogy a nekünk jogosan járó, Brüsszel részéről törvénysértéssel visszatartott pénzek újabb elakadásán hamarosan tort ül a gyurcsányi hungarofóbia?

− Ez egyrészt tudható a jól értesült magyarországi hazaáruló tagozat egyes tagjainak nyilatkozataiból, másrészt abból, hogy a velünk szemben támasztott követelések teljesítése ellenére eddig sem fizettek, hanem újabb és újabb feltételeket szabtak. Az illetékes döntéshozók – ahogyan az a felvezetőben is felmerült – időnként még el is szólják magukat, és nyíltan kimondják, hogy politikai indokok alapján tagadják meg a nekünk járó pénzek kifizetését. Ha emiatt a gyurcsányisták örömünnepet tartanak, lelkük rajta. Erre csak azt mondhatom, hiába élnek köztünk, nem ismernek bennünket, nem ismerik a magyar néplélek természetét. Ahogyan David Pressman amerikai nagykövet sem ismeri, aki nagyon szeretne bennünket belekényszeríteni az ukrajnai fegyverszállítások zsákutcájába. Nemrég cinikusnak nevezte a magyar kormány békepárti álláspontját, mert mint fogalmazott, „nem az önök országa az, amelynek közel húsz százalékát egy idegen megszálló hadsereg foglalta el”.



Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy Pressman úrnak igaza van, nem a mi országunk húsz százalékát foglalta el idegen hadsereg. Viszont jól tudjuk, hogy mit jelent elveszíteni körülbelül hatvanhat százalékot. Egy évszázada, 1920-ban ennyit nyestek le Magyarországról az első világháborúban győztes nyugati hatalmak Versailles-ban. Ezt a döntést megerősítették az 1947-ben kötött párizsi békeszerződésben, de akkor már az Egyesült Államok hathatós közreműködésével. A tisztelt nagykövet úr olyan országot képviselve próbál kioktatni bennünket, amelynek a hadserege 2001-ben Afganisztánban, majd 2003-ban Irakban nem elégedett meg húsz százalékkal, hogy csak ezt a két példát említsük. Az USA hadserege az előbbi helyen húsz, az utóbbin nyolc évig háborúzott, aminek következtében több százezer ember veszítette életét és milliók váltak földönfutókká.

Bánó Attila – archív



Ha nem érkeznek meg hozzánk az uniós pénzek, a hazai balliberálisok nyugodtan ünnepelhetnek, s az ünnepségre Pressman urat is meghívhatják. Csak azután a 2026-os országgyűlési választások után is legyen kedvük örömködni, amikor ismét bukni fognak. Mert a magyar választók többségét nem lehet megnyerni sem fizetséggel, se nyomásgyakorlással. Történelmi példákból is tudható: nem vagyunk megvásárolhatók és nem vagyunk megfélemlíthetők.

Molnár Pál

gondola