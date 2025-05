Latorcai Csaba: mindig az emberek érdekeit képviseljük

2025. május 8. 17:09

Mindig az emberek érdekeit képviseljük, ezt pedig csak úgy tudjuk megtenni, ha kapcsolatban állunk a választókkal - jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke a kisebbik kormánypárt országjárásának csütörtöki, Fejér vármegyei állomásán, Székesfehérváron.

Latorcai Csaba, aki egyben a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, hangsúlyozta, hogy Vas és Zala vármegye után harmadik alkalommal találkoznak az adott vármegye vezető politikusaival, polgármestereivel, akikkel az adott települések és járások aktuális helyzetét beszélik át, illetve megismerik az ott élők problémáit. Jelezte, hogy az egyeztetéseken biztosan átbeszélik majd a székesfehérvári szennyvíztisztító fejlesztését, a 8-as főút és az M7-es autópálya lehajtójánál lévő körforgalom átépítését, valamint a város új autópálya-csomópontjának építését is.

Az ügyvezető alelnök szót ejtett a Versenyképes járások programról, amelyben járásonként legalább 250 millió forintot biztosítanak olyan fejlesztésekre, amelyek nem egy adott település, hanem egész járások számára fontosak.

Példaként említette Székesfehérvár Várpalotával és Veszprémmel közösen alkotott "mikrotérségi programját", aminek segítségével együtt fejlődhetnek a városok és térségeik.

Latorcai Csaba Dunaújvárosra és a vasmű helyzetére is kitérve közölte: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter komoly tárgyalásokat folytat esetleges befektetőkkel.

"A mai egyeztetéseken a munkájukat veszített emberek megsegítése is szóba kerül majd, hiszen kétszer már segíttetünk, most is segíteni fogunk" - fogalmazott.

Az ügyvezető alelnök megemlítette, hogy országjárásuk Fejér vármegyei állomásán Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Székesfehérváron fiatalokkal találkozik egy rendezvényen, Simicskó István alelnök szintén a vármegyeszékhelyen, Hollik István országgyűlési képviselő Móron, Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő Pusztaszabolcson, ő maga pedig Dunaújvárosban tart fórumot.

Latorcai Csaba kérdésre elmondta: a Versenyképes járások programban minden járásból a rendelkezésre álló forrás kétszeresét, nagyjából 500 millió forintot igényeltek a települések, elsősorban a közbiztonság javítását célzó kamerarendszerek felújítására, közlekedésbiztonsági fejlesztésekre - mint például gyalogátkelőhelyek kialakítására - vagy közvilágítás-fejlesztésre. Hozzátette: Székesfehérvár a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház nőgyógyászati részlegét szeretné fejleszteni a környező településekkel közösen, ahová új mammográfiai berendezést szeretnének beszerezni.

Megjegyezte, hogy a támogatási igényekről a nyáron lesz döntés, és a nyár végéig elindulhatnak a beruházások, amelyek régi helyi igényeket fognak kielégíteni.

Simicskó István alelnök, frakcióvezető kiemelte:"politikát folytatni csak emberekkel beszélgetve lehet", ezért a Voks 2025 kampány keretében is találkoznak emberekkel, de vármegyei látogatásaik és teadélutánjaik is azt a célt szolgálják, hogy a jelenlévőkkel aktuális problémákról egyeztessenek.

Vargha Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Székesfehérvár ezeréves történelme mellett "a magyar kereszténység fővárosa" is. Mint mondta, a múlt mellett a jelenre is büszkék lehetnek, azonban ez nem lenne lehetséges, ha nem lennének olyan összetartó kis közösségek a városban, mint amilyen a kereszténydemokratáké.

MTI