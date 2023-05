A vallásszabadság a legalapvetőbb szabadságjog

2023. május 28. 10:32

A nuncius – magyarkurir.hu

A vallásszabadság a legalapvetőbb emberi szabadságjog, hiszen az ember legbensőjét érinti - mondta Michael Wallace Banach apostoli nuncius a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Michael Wallace Banach a kereszténység európai helyzetéről szólva emlékeztetett: az elmúlt években megszaporodtak és állandóan emelkednek a keresztények elleni gyűlöletbűncselekmények. Ennek okát a nuncius a szekularizálódásban és az igazságtól való félelemben látja.



A keresztény egyházak kimondják az igazságot az emberről és az Istenről, és "az igazság, amelyet mi hirdetünk az emberről, gyakran nagyon is eltér attól az igazságtól, amelyet mások annak gondolnak" - fogalmazott.



A kereszténység nehéz helyzetére a nuncius szerint magyarázat lehet a sokféle kísérlet a keresztény egyházak, a katolikus egyház hitelének csorbítására is.

Mindez együttesen hat - mondta.



Hangsúlyozta: a kereszténység megerősítéséhez Európában emlékeztetni kell a vallásszabadság alapelvére. "Ki kell tartanunk amellett, hogy a vallásszabadság a hit megvallásának szabadságát is jelenti, és hogy a hit nyilvános megvallását nem szabad diszkriminatívnak tekinteni akkor sem, ha egy keresztény egyház olyasmit fogalmaz meg, amely nem tetszik az éppen aktuális kurzusnak".



A nuncius Szent II. János Pál pápára hivatkozott, aki szerint ha valaki meg akarja vizsgálni az emberi jogok hőfokát egy országban, akkor elég megnéznie, hogy hogyan gyakorolhatják a vallás szabadságát.



Michael Wallace Banach fontosnak nevezte a párbeszédet is a keresztény és a nem keresztény közösségekkel egyaránt, hogy eljussunk a kölcsönös tisztelethez. Megjegyezte, akit párbeszédre hívunk, az "társunk lesz, vendég lesz az asztalnál". Lehet, hogy nem ízlik neki a felszolgált étel, de ott van a szobában.



Arra kérdésre, hogy mi az európai kereszténységet fenyegető legsúlyosabb veszély, az elvilágiasodás, a muszlim tömegek érkezése Európába vagy a gender-elmélet, a nuncius azt felelte, ezek mind kihívást jelentenek, ugyanakkor az érsek szerint pozitív hatásuk is van, mert arra késztetnek, hogy "mélyebben megismerjük a keresztény tanítást, és megpróbáljuk még érthetőbben kifejteni az embereknek a saját álláspontunkat".



Michael Wallace Banach meglátása szerint ugyanakkor a legnagyobb kihívás a keresztények számára ma az apátia, az érdektelenség. A keresztények viszonylagos békében és anyagi jólétben élnek, ezért nem vállalják a kereszténységet, nem foglalkoznak vele. A Biblia utolsó könyvében, az Apokalipszisben, Isten a hét egyház egyikéhez szólva így fogalmaz Nem vagytok sem hidegek, sem melegek, ezért hát kivetlek a számból benneteket - emlékeztetett az érsek-diplomata.



A Vatikánnak - ahogy Ferenc pápa teszi - bátorítani kell a katolikusokat és más keresztény felekezetek híveit is, hogy legyenek hűségesek a keresztény hitükhöz, vegyék komolyan és legyenek rá büszkék, ne féljenek megvallani hitüket és folytassanak párbeszédet másokkal - hangsúlyozta a nuncius.



MTI