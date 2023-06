A keresztény fundamentumot védjük Európában

"Van küldetésünk, utolsó bástyák vagyunk, hogy megállítsuk a keresztény civilizáció további süllyedését. A hit erőt ad úrrá lenni a nehézségeken" - jelentette ki Simicskó István a mintegy száz emberből álló hallgatóság előtt.

2023. június 7.

Simicskó István – magyarnemzet.hu

Minden politikai mozgalomnak, a kereszténydemokráciának is szüksége van a fundamentumokra, ezeket napjaink egyre veszélyesebbé váló világában meg kell erősíteni - fogalmazott a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerdán Békésen.

Simicskó István a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) fórumsorozatának rendezvényén szólt arról, hogy a civilizációk jellemzően vallási talapzatra épülve jöttek létre.



"Ha ez elporlad, akkor baj van" - hangoztatta.



Úgy vélekedett, hogy a nyugat-európai keresztény civilizáció lejtőn van, megváltoztak a kereszténydemokrata politikusok is Nyugaton.



Ha az Egyesült Államoknak nem demokrata, hanem republikánus vezetése lenne, akkor nem lenne ennyire háborúpárti az európai politikai elit - vélekedett.



Szólt arról, hogy a KÉSZ-fórumokon - amelyekből a nyolcadik zajlik Békésen - a háború és a béke, az infláció, a rezsi kérdése mellett egészségügyi témákat érintenek, továbbá az oktatás és a pedagógusok helyzete is felmerül.



Fontos a folyamatos párbeszéd az emberekkel - mondta. Közölte: frakcióvezetőként továbbítja a megfogalmazott javaslatokat és a kritikákat is.



Zachar Péter Krisztián, a KÉSZ társelnöke a fórum előtt az MTI-nek azt mondta, a rendezvénysorozat valamennyi állomásán azt tapasztalták, hogy "ki vannak éhezve az emberek" az aktív párbeszédre. Világpolitikai kérdések, országos ügyek és azok helyi következményei is érdeklik őket; nem egy esetben javaslatokat is megfogalmaznak.



Kijelentette, hogy a KÉSZ szerepe egyrészt a közösségépítés, másrészt a közvetítés; politikai javaslatokat az országos elnökségen keresztül fogalmaznak meg, és van, amikor "sikerül párbeszédet folytatni politikai döntéshozókkal a javaslatokról".



Zachar Péter Krisztián azt mondta, Békésen nagyon aktív a helyi KÉSZ-csoport. A szerdai ülésen kiemelt téma, hogy a keresztény gondolat mentén születő értékeket miként tudják megjeleníteni a 21. században, és ebben milyen segítséget tud nyújtani a média.



Ezért hívták meg előadónak Kondor Katalin újságírót, a Magyar Rádió egykori elnökét, aki a fórumon szólt arról, hogy véleménye szerint nincs értéksemlegesség a médiában; az "agyontechnikaizáltság" erkölcsileg egyre romló helyzetet teremt, a túlzott digitalizáció pedig veszélyt jelent fiatalra és felnőttre egyaránt.

