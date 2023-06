Megvertük az osztrákokat

A magyar férfi röplabda-válogatott 3-0-ra legyőzte az osztrák csapatot szombaton Érden az Európa-liga ezüst divíziójában, a csoportkör harmadik mérkőzésén.

2023. június 10. 18:55

A magyar válogatott tagjai a férfi röplabda ezüst divízió 3. fordulójában játszott Magyarország - Ausztria mérkőzés előtt az Érd Arénában 2023. június 10-én. MTI/Lakatos Péter

Ifjabb Nagy Péter csapata ezzel bebiztosította csoportelsőségét és elődöntőbe jutását.



A nemzeti csapat jövő szombaton Georgia otthonában zárja a csoportkört, amelyből az első két helyezett jut az elődöntőbe. A másik csoportból szinte biztosan Ciprus és Lettország szerepelhet a négy között, a sorrend majd a jövő keddi és szerdai, egymás elleni mérkőzéseiken dől el.

Európa-liga, ezüst divízió, B csoport, 3. forduló:

Magyarország-Ausztria 3-0 (20, 23, 22)

--------------------------------------

a legeredményesebb játékosok: Horváth K. 15, Ambrus 12, Bögöly 10 illetve Czerwinski 18, Glatz 12



A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Magyarország 8 pont/3 mérkőzés, 2. Ausztria 4/3, 3. Georgia 0/2

A magyar csapat előbb két hete Georgia ellen hazai pályán nyert simán 3-0-ra, majd múlt szombaton a mostani rivális otthonában nagy csatában, 3-2-re diadalmaskodott. Mindez azt jelentette, hogy a magyarok egy újabb sikerrel bebiztosíthatták a csoportelsőségüket.



A találkozó első szettjében a hazaiak ütőik, a csapatkapitány Horváth Kristóf, valamint Bögöly Gábor pontjaival hamar hárompontos előnyt építettek ki, de a vendégek Michael Czerwinski vezérletével 15-15-nél egyenlítettek. A hajrá előtt az osztrákok egymás után több ki nem kényszerített hibával segítették a magyarokat, akik ezt és Ambrus Bence jó teljesítményét kihasználva megszerezték a vezetést.



A második játszmában újra a székesfehérvári Ambrus volt a főszereplő, támadásból és blokkból is eredményes volt, a házigazda válogatott pedig tartotta előnyét a hozzá hasonlóan megfiatalított, egy kivétellel odahaza játszó osztrákokkal szemben. A hajrát ezúttal is megnyugtatónak tűnő előnnyel kezdték a mezőnyben többször is nagyot mentő és remekül sáncoló Horváthék, akik alig több mint egy óra után közel kerültek a tovább jutáshoz.



A harmadik felvonást a rivális kezdte jobban, a magyarok koncentrációjának visszaesését több védekezési figyelmetlenség, valamint helytartási hiba is jelezte. A folytatásban a hazaiak feladója, Keen Cameron újra egyre többször "találta meg" labdáival a centereket, a magyarok pedig Bögöly ászaival - ötpontos hátrányt ledolgozva - 16-16-nál egyenlítettek. Nem sokkal később Keen támadása, majd Ambrus blokkja ugrasztotta talpra a szép számú érdi közönséget, a magyarok pedig lélektani fölényüket kihasználva lezárták a 101 perces összecsapást.



A mérkőzés legeredményesebb játékosaként Czerwinski 18 pontig jutott, a magyaroktól Horváth 15 pontot szerzett.



"A mai meccsen olvashatóbb volt az osztrákok játéka, mint egy hete, ezt pedig a centereink remekül kihasználták. A harmadik szett elején a nyitásaink nem voltak kellően agresszívak, a fogadásaink pedig nem voltak bent, de néhány kivédekezett labdával sikerült megtalálnunk a ritmust, onnantól pedig nem volt kérdés, hogy mi nyerünk" - értékelt a lefújás után az MTI-nek Nagy Péter.



A szövetségi kapitány elmondta, a taktika része volt, hogy Ambrust ennyit "használta" Keen Cameron, mert a center, bár posztján nem tartozik a magas játékosok közé, remek fizikummal bír.



A jövő heti, tbiliszi utolsó összecsapással kapcsolatban úgy fogalmazott, mivel a keret minden tagja "odatette magát" az elmúlt négy hétben, biztos, hogy mindenkinek fog több-kevesebb játéklehetőséget biztosítani.



"Az már biztos, hogy a másik csoportból a gyengébb csapattal találkozunk az elődöntőben, így pedig, hogy eljutottunk idáig, szeretnénk döntőt játszani" - tekintett előre az egyenes kieséses szakaszra a szakember.



MTI