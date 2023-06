A háborús költekezés megrogyasztotta az EU-t

Az EU nem fizeti ki azokat a forrásokat, amelyek hazánknak járnának. Mindez annak ellenére történik, hogy még a mondvacsinált feletételeket is mind-mind teljesítette az ország. Ettől függetlenül az újabb folyósítások mégsem indultak el - fűzte hozzá az államtitkár.

2023. június 29. 20:34

vasarnap.hu

Nemhogy odaadná az Európai Unió azokat a forrásokat Magyarországnak, amelyek járnak, hanem még pótbefizetéseket is kér, mert valószínűleg túl sokat költött a háborúra - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára pénteken Ipolydamásdon.

Rétvári Bence, aki egyben a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, az ipolydamásdi Oktatási és Konferencia Központ épületátadó rendezvényén arról beszélt, hogy lassan egy éve tart a huzavona Magyarország és az Európai Unió között.



Az EU nem fizeti ki azokat a forrásokat, amelyek hazánknak járnának. Mindez annak ellenére történik, hogy még a mondvacsinált feletételeket is mind-mind teljesítette az ország. Ettől függetlenül az újabb folyósítások mégsem indultak el - fűzte hozzá az államtitkár.



Rétvári Bence azt mondta, hogy az "alapító atyák" azért hozták létre az Európai Uniót, hogy a gazdasági együttműködések révén ne legyen több háború Európában.



Most viszont azt látjuk, ahelyett, hogy a kontinens fejlődésének motorja lenne, a háború motorja lett az EU. Magyarország az EU nettó befizetője, mert minden fizetési kötelezettségnek eleget tett, míg az EU nem tesz eleget a fizetési kötelezettségeinek - mondta.



A határmenti települések bebizonyították, hogy az uniós forrásokat akár országok közötti együttműködésben is fel lehet használni. A határokon átnyúló kapcsolatok az unió alapelvei közé tartoznak, csakúgy, mint a határok átjárhatósága. A határon átnyúló támogatások pedig azt kompenzálják, hogy a határmenti települések gazdasági, földrajzi adottságai általában periférikusak - fűzte hozzá Rétvári Bence.



A belügyminisztérium álamtitkára elmondta, hogy az ipolydamásdi Oktatási és Konferencia Központtal két társadalmi igényre is reagáltak.



Korai stádiumban sikeresen gyógyítható betegségek

Az ingyenes lakossági szűrőprogramok célja az elkerülhető, az életmódváltással megelőzhető, illetve korai stádiumban sikeresen gyógyítható betegségek mielőbbi felismerése - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Helybe visszük a szűrővizsgálatokat elnevezésű országos program indítása alkalmából csütörtökön, a Heves vármegyei Kerecsenden.

Rétvári Bence hangsúlyozta: a legfontosabb szempont - a korábbi országos ingyenes szűrőprogramokhoz hasonlóan - a betegségek mielőbbi felismerése, hiszen a magyar egészségügy a már kórházba került betegeket az uniós tagországokhoz hasonló mutatókkal képes gyógyítani, ám az életmódváltással és korai diagnosztizálással megelőzhető betegségek terén még van hová fejlődni.



Éppen ezért nagy jelentőségű minél szélesebb körben felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári szünetben tíz szűrőbusz járja az országot, amelyek közelebb viszik az emberekhez az egészségügyi vizsgálatokat - fogalmazott az államtitkár.



Rétvári Bence jelezte: változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy a járműveket a vármegyei kórházak üzemeltetik és irányítják azokra a településekre, ahol a legszükségesebbnek tartják a szolgáltatások közvetlen jelenlétét és amelyek a szűrési helyszínektől távolabb esnek.



A speciálisan felszerelt buszokon célirányosan azokat a betegségeket próbálják kiszűrni, amelyek az adott településen, környéken a statisztikák alapján az átlagnál gyakrabban fordulnak elő - tette hozzá.



Vácity József, az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója kiemelte: az egészségben eltöltött évek száma 2010 óta több mint négy évet emelkedett Magyarországon. Ezt óriási eredménynek nevezte, és rámutatott: Magyarország így az unióban a 21. helyről mintegy tízet lépett előre. Ez is a szűrővizsgálatok jelentőségét mutatja - fogalmazott, megjegyezve: az egészségügy terhelése és az emberek életminősége szempontjából egyaránt a betegségek megelőzése vagy korai felismerése és hatékonyabb kezelése, gyógyítása a cél.



Ugyanakkor kitért arra is, hogy a szűrővizsgálatok megszervezése, a lehetőség megteremtése önmagában még nem elegendő: a sikerhez elengedhetetlen a lakosság aktív részvétele és együttműködése. Kérdésre válaszolva elmondta: a Heves vármegyei szűrőbusz a nyár folyamán az előzetes tervek szerint heti két helyszínen lesz elérhető, ám igény esetén a menetrend sűríthető - tette hozzá.



MTI