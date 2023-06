Karácsony Gergely 500 milliója – hatósági ügy

A dollárbaloldal törvénytelenül külföldi támogatást fogadott el. Azt viszont még mindig nem tudjuk, honnan jöttek ezek a pénzek. Ugyanez a kérdés merül fel Karácsony Gergely 500 milliójával kapcsolatban is.

2023. június 29. 19:04

MTI/Koszticsák Szilárd

A hatóságokhoz fordulunk Karácsony Gergely 500 milliója miatt - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán.

Hollik István bejegyzésében azt írta: ismeretlen eredetű több 10 milliós készpénzes befizetések mentek Karácsony Gergely mozgalmába, "ennek ellenére ő mélyen hallgat".



Ezért - folytatta - most az illetékes hatóságokhoz fordulnak és megkérdezik: "érkezett-e bejelentés a hatósághoz pénzmosás gyanújának ügyében?".



Hollik István hozzátette: azt tudjuk, hogy durván beavatkoztak a magyar választásokba és a dollárbaloldal törvénytelenül külföldi támogatást fogadott el. Azt viszont még mindig nem tudjuk, honnan jöttek ezek a pénzek - jegyezte meg.



A kormánypárti politikus szerint ugyanez a kérdés merül fel Karácsony Gergely 500 milliójával kapcsolatban is, amit gyanús módon fizetett be egy baloldali megbízott készpénzben, méghozzá nagyrészt külföldi valutában.



"Kinek a pénze ez? Külföldről érkezett, ahogy a többi dollárbaloldalhoz érkező támogatás?" - tette fel kérdést Hollik Istán, aki jelezte: várjuk a hatóságok válaszait.

