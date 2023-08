Sületlenségek a felújított Lánchíd átadásakor

2023. augusztus 4. 14:57

A Lánchíd volt az, amely elindította Budapest, a nemzet fővárosának megszületését - fejtette ki Karácsony Gergely.

Beszédírói nagyon felületesek voltak, s nevetségessé tették a főpolgármestert.

Budapest megszületését gróf Széchenyi István indította el, illetve az ő kortársai. Magát a Budapest nevet is Széchenyi István kezdeményezte, sajnos az egyik indoka az volt, hogy a városnév így hasonlít majd Bukarestre; ez ki is alakult, és azóta is sok gondot okoz, elsősorban a magyarok fővárosának.

Ráadásul az 1848-49-es szabadságharc idején már megtörtént Pest és Buda egyesítése Budapest néven, ezt azóta is agyonhallgatja a nyilvánosság.

Akkor a Lánchíd még nem indíthatta el a nemzet fővárosának megszületését, mert a csodálatos létesítményt csak a szabadságharc leverése után avatták fel.

Karácsony hangsúlyozta: Budapest a nemzet fővárosa, és éppen ezért a Lánchíd nemcsak a budapestiek, hanem Budapest és az ország egésze összetartozásának a szimbóluma is.

A főpolgármester ebben is tévedett. A Lánchíd ennél sokkal többet jelent: fényes európai érték. Angolok tervezték, skótok építették. A pillérek németországi kőbányából származnak. Széles európai együttműködés eredménye, felépítése az európai civilizációt fejlesztette, elkészültekor a világ legmodernebb hídja volt.

A Lánchíd megépültének korszakában világos volt: nincs Budapest vagy vidék, csak Budapest és vidék van – hablatyolta a főpolgármester.

A Lánchíd megépültének tíz évében még nem volt Budapest: csak Pest és Buda volt. A hídépítést a vidéki komposok ellenezték, mert rontotta üzletüket – ez így is lett.

A Lánchíd megszületésének pillanata óta a haladás szimbóluma volt – lefetyelte a városvezető. Nos a megszületésének – átadásának – pillanata meglehetősen sötét történelmi korszak volt: a szabadságharcot leverő generális avatta föl. Az a személy, aki a márciusi ifjak ellen háborúzott, s kivégeztette az Aradi Tizenhármakat.

A budapestiek nagy többsége tudott igent mondani arra, hogy a régi normák helyett a jövőbe vezető új normákat keressük – dörrentett egyet zárásként Karácsony Gergely.

Sajnos ezzel is mellé durrantott, mert a Lánchidat a mérnöki szakma „régi normái" szerint tervezte az angol Tierney Clark, és az építést is a „régi normák" szerint vezette a kiváló skót Adam Clark. Ezért tudott háborús rombolást is túlélni a nagyszerű alkotás.

A főpolgármester által összehordott sületlenségek nem méltóak a Lánchíd csodálatosságához, Karácsony Gergely elbutult beszédírói szellemi környezetszennyezést követtek el, rondítva az átadás ünnepélyességét, s felidézve, hogy történelmünkben a Lánchíd-avatások mindig méltatlan emberek szerepeltetésére adnak alkalmat.

gondola