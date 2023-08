Karácsony nem, de a magyarok szerették az atlétikai vb-t

Az atlétikai világbajnokság megítélése egyértelműen pozitív Magyarországon: a magyar felnőttek négyötöde, de még a budapestiek több mint háromnegyede is jó dolognak tartja a megrendezését – derül ki a Társadalomkutató legfrissebb felméréséből.

2023. augusztus 28. 12:08

A kutatás eredménye szerint a válaszadók 80 százaléka jó dolognak tartja, hogy Magyarország rendezte az atlétikai világbajnokságot, és mindössze a felnőtt lakosság kilenc százaléka volt ezzel ellentétes véleményen. Nincs olyan társadalmi csoport, amely ne tartaná jó dolognak, hogy Magyarország adott otthont ennek a nemzetközi sporteseménynek. A legnagyobb arányban a férfiak (83 százalék) szerint volt jó ötlet az atlétikai világbajnokság megrendezése, de a nők körében (76 százalék) is népszerű a rendezvény – mutat rá a felmérés, melyből az is kiderül, hogy minden korcsoportban, a fiatalok és idősek körében is egyaránt közel négyötödös többségben voltak az esemény támogatói, s csak minden tizedik ellenzi az esemény hazai rendezését.

A kutatásból az is látszik, hogy végül jól jártak a budapestiek azzal, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nem akadályozta meg az atlétikai világbajnokság megrendezését, hiszen a fővárosiak háromnegyede (75 százalék) az éppen a fővárosban zajló világbajnokság megrendezése mellett volt, és csak kevesebb mint ötödük (17 százalék) volt ezzel ellentétes véleményen.

Emlékezetes, megválasztása után Karácsony Gergely főpolgármester sokáig azzal fenyegetőzött, hogy megvétózza az atlétikai stadion építését, és a világbajnokság megrendezésének is keresztbe tesz. A Társadalomkutató az atlétikai világbajnokság második hetében kérdezte meg a 18 éves és idősebb magyar állampolgárokat arról, hogyan ítélik meg az atlétikai világbajnokság hazai megrendezését.

