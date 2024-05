International Food Day – Ízek és kultúrák találkozása a Debreceni Egyetemen

2024. május 6. 17:34

Pol roti lunu mirisszel Srí-lankáról, tunéziai phat kaphrao, bibingka a Fülöp-szigetekről – több mint száz féle ételkülönlegességgel várta 29 nemzet 30 csapata a nemzetközi ízek szerelmeseit a Debreceni Egyetem gasztronómiai fesztiválján, az International Food Day-en.

A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóit tömörítő szervezet, az International Student Union (ISU) legnagyobb és legnépszerűbb rendezvénye az International Food Day, amely ebben az évben minden eddiginél nagyobb, izgalmasabb és ízletesebb volt. Az idei gasztronómiai esemény új helyszínen, a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén a korábbinál nagyobb területen látta vendégül a nap során több mint 5000 érdeklődőt. Szilvássy Zoltán rektor a rendezvény megnyitóján mondott köszöntőjében kiemelte, hogy a Debreceni Egyetem hazánk legtöbb külföldi hallgatót oktató felsőoktatási intézményeként több mint 120 ország, mintegy 7300 külföldi hallgatójának nyújt magas szintű képzést, piacképes diplomát, miközben biztonságos és élhető környezetet biztosít számunka. - A mai világban, amikor mindenhonnan az erőszakról és egymás iránti arroganciáról hallani, akkor büszkének kell lennünk a Debreceni Egyetemre, ahogy több mint 120 nemzet él egymás mellett és működik együtt, egymás kultúráját és szokásai kölcsönösen tiszteletben tartva. Az International Food Day közel két évtizedes tradíciója a bizonyíték rá, hogy megfelelő odafigyeléssel ilyen nemzetközi környezetben is lehetőség van a békés együttélésre – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor. Megjegyezte: a közös főzés és étkezés az egyik legjobb lehetőség egymás kultúrájának és gasztronómiájának megismerésére.

Jenei Attila, a rendezvény társalapítója, a DE Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója felidézte, hogy az első Food Day-t 2005-ben tartották az orvosképzésnek otthont adó egyetemi épület előtt, s azóta órásit fejlődve vált nagy tömegeket megmozgató nemzetközi fesztivállá, ahol a közös étkezés nyomán megszűnnek a határok. Hozzátette: az a cél, hogy a jövőben még több ország vegyen részt a rendezvényen, és a magyar hallgatók is mélyebb megismerjék a külföldi kultúrákat, ezzel is erősítve a békés egymás mellett élést.

Bács Zoltán az egyetem kancellárja elmondta, hogy nagy öröm számukra az, hogy amíg a világban számos helyen az egyetemekre is betört a politika és a nemzetközi konfliktusok hangulata, addig Magyarországon, Debrecenben jelenleg is békében, egymást tiszteletben tartva a gasztronómia, a kultúra hangjával közösen ünnepelnek a nemzetek, köztük az otthonukból aggasztó híreket kapó diákok is. Az egyetemi oDEon színházban pl. néhány nap múlva mutatja be a nemzetközi hallgatói társulat az Aladdin c. musicalt is. A gasztronómiai rendezvény egyben jótékonysági összefogás is, a szervező az International Student Union minden évben jótékonysági célra fordítja a kóstolójegyekből befolyt összeget.

