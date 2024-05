A magyar csapat párizsi olimpiai ruhakollekciói

2024. május 6. 22:13

Bemutatták a magyar csapat párizsi olimpiai és paralimpiai ruhakollekcióit hétfő este a Várkert Bazárban.

adidas

Egyúttal bejelentették, hogy a delegáció két csapatkapitánya az ötkarikás bronzérmes úszó, Telegdy-Kapás Boglárka és a háromszor olimpiai bajnok kardvívó, Szilágyi Áron lesz.



A Sporthoz öltözve elnevezésű rendezvényen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár kiemelte: a magyar sportban mindenben a csúcsra törekszenek, nincs ez másként a megjelenésben sem. Hozzátette: bár egyelőre csak a kollekció egy részletét látta, de számára már így is a magyar sportolók a legszebbek. Törőcsik Marit idézte, aki azt mondta, hogy a ruházat nem minden, a magatartás és a viselkedés is lényeges. Mivel a Párizsban szereplő sportolók tízmillió magyarnak és egy tizenötmilliós nemzetnek lesznek a képviselői, ezért arra kérte őket, viselkedjenek úgy, hogy példaképek legyenek a fiatalok számára.



Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy amikor megálmodták a magyar csapat támogatói környezetét, körülbelül ilyen hangulatra számított, ami hétfőn a Várkert Bazárban volt tapasztalható. Elmondta, hogy a ruházatban is próbáltak előrelépni, ezért a versenyzőknek biztosítanak egy kényelmes ruhát a megnyitóra, egy elegánsat, melyet az ünnepi alkalmakkor viselnek majd és természetesen sportruházatot, melyet mint 1968 óta mindig, ezúttal is az adidas biztosít.



Elmondta, hogy jelen állás szerint 16 sportágban 153 kvótával rendelkeznek a magyarok, és a végén szeretnék elérni a 180-190 fős versenyzői létszámot. Így a magyar delegáció összlétszáma 300 fő felett lesz, a paralimpikonokkal együtt pedig mintegy 400 fő. Végül bejelentette, hogy külföldi példák hatására két csapatkapitányt is választottak Telegdy-Kapás Boglárka és Szilágyi Áron személyében.



Szabó László a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke hangsúlyozta: ez a ruhabemutató is megmutatta, hogy a magyar sport egy és oszthatatlan, és nincs különbség ép és fogyatékkal élő sportolók között, csak büszke magyar sportolók vannak.



Amint elhangzott, a magyar sportolók a 80, illetve 110 nap múlva esedékes párizsi megnyitón egyformán a Heavy Tools kényelmes kollekcióit viselik majd, ebben a nemzeti színek mellett helyet kap a házigazda franciák zászlajában szereplő sötétkék, illetve megfigyelhető lesz a rájuk jellemző sikkes stílus. A hivatalos ünnepi öltözetet az olimpikonoknak a Roland Divatház, míg a parasportolóknak a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja. A magyar paralimpikonok sportruházatát a Tisza gyártja és szállítja.



A kollekciókat többek között olyan neves ép és parasportolók mutatták be, mint Telegdy-Kapás Boglárka, a férje, Telegdy Ádám, Márton Richárd, Tóth Krisztián, Özbas Szofi, Debreczeni-Klivinyi Kinga, illetve Illés Fanni, Pap Bianka, Osváth Richárd. A kifutón ismert színészek is feltűntek, köztük Udvaros Dorottya, Gubik Petra, Berettyán Nándor, Fehér Tibor és Mosolygó Sára, valamint T. Danny rapper, Soltész Rezső énekes, az M4 Sport műsorvezetője, Berkesi Judit mellett.

A Magyar Nemzeti Bank a párizsi játékok alkalmából a Magyar Sport Napján 15 000 forintos címletű ezüst, illetve 3000 forintos színesfém emlékérmét bocsátott ki, ezek egyben törvényes fizetőeszköznek is számítanak. Az Endrődy Zoltán iparművész által tervezett érméken olyan sportágak - kalapácsvetés, úszás, kenu és paraasztalitenisz - jelenetei szerepelnek, amelyekben vannak magyar éremesélyesek. Ezzel párhuzamosan a Magyar Posta Zrt. a hétfői nappal olyan bélyegkollekciót bocsátott ki, amely a vízilabda, a kajak-kenu, a vívás és a birkózás motívumait ábrázolja.

mti