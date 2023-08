Petőfi 200 - Türk alkotók festményei

2023. augusztus 31. 00:06

Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke (j) és Szultan Rajevvel kirgiz író-újságíró, az ankarai központú TÜRKSOY (Türk Nemzetközi Kulturális Szervezet) főtitkára (b) Kárhozat címmel magyarul megjelent regényének bemutatóján, valamint a lakiteleki képzőművészeti alkotótáborban készült képek kiállításáról tartott sajtótájékoztatón az Országház alelnöki irodájában 2023. augusztus 30-án. Hat türk országból érkezett tizenegy festő Petőfi Sándor versei által ihletett műveiből nyílik kiállítás szeptember 2-án Lakiteleken. A képzőművészek augusztus 25-től a lakiteleki alkotótáborban készítették el képeiket a magyar költő születésének 200. évfordulója alkalmából. MTI/Bruzák Noémi

Hat türk országból érkezett tizenegy festő Petőfi Sándor versei által ihletett műveiből nyílik kiállítás szombaton Lakiteleken. A képzőművészek augusztus 25-től egy lakiteleki alkotótáborban készítették el képeiket a magyar költő születésének 200. évfordulója alkalmából.

"Az alkotótábor és a kiállítás illeszkedik abba a sorba, amelyben tavasszal türk nyelveken műfordítások készültek Petőfi verseire, ezen a héten pedig Szajakbaj Karalajev kirgiz énekmondó szobrát avattuk Lakiteleken. A festményeket ismert azeri, kazah, kirgiz, török, türkmén és üzbég alkotók készítették" - mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, aki szerdán hivatalában találkozott a képzőművészekkel.



Lezsák Sándor felidézte, hogy a több rétegű kulturális együttműködést másfél évvel ezelőtt Szultan Rajevvel, az ankarai központú TÜRKSOY (Türk Nemzetközi Kulturális Szervezet) főtitkárával közösen készítették elő. Megemlítette, hogy a Petőfi nemzetközi műfordítói pályázatra több mint ötszáz verset fordítottak le a hat türk nyelvre.



A képzőművészeti alkotótábor és kiállítás kapcsán a Parlament alelnöke kitért arra, hogy a forrásokat a TÜRKSOY, valamint a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közösen teremtette elő.



A türk festőművészek nevében az azeri Sakit Mammadov, az Orosz Művészeti Akadémia tagja arról beszélt, hogy nagyon fontos tapasztalatokat szereztek Magyarországon. Az alkotótáborban mintegy harminc kép készült, zömében akril vagy olaj technikával.



A szerdai rendezvényen ott volt a TÜRKSOY főtitkára, a kirgiz író-újságíró Szultan Rajev is, aki méltatta azokat a kulturális kapcsolatokat, amelyek az utóbbi években a türk országok és Magyarország között kialakultak. "Petőfi verseit minden türk országban ismerik, azok jelen vannak az oktatásban is" - mondta.



Az eseményen mutatták be Rajev Kárhozat címmel magyarul most megjelent regényét, amelyet hazájában 2014-ben adtak ki.



"A regény szokatlan stílusú, sok benne a vissza-visszatérő elem, ami oda vezethető vissza, hogy a közép-ázsiai népek irodalmában máig fontos szerepe van a szájhagyománynak. Az ismétlések érdekes ritmust adnak a történetnek, amelyben hét ember megszökik egy elmegyógyintézetből, vezetőjük a szent földre akarja vinni őket, de csak bolyonganak a sivatagban. Ők heten valós és kitalált történelmi személyiségek nevét kapták, ami illeszkedik az időbeni körforgáshoz.

Az emberek egyfajta Istentől elszakadt létben élnek, amiből ki kellene lábalni" - mondta Goretity József irodalomtörténész, a Kárhozat fordítója.



A Petőfi 200 képzőművészeti alkotótábort záró kiállítás szombaton délután nyílik a lakiteleki Hungarikum Ligetben. A megnyitón jelen lesz Lezsák Sándor, valamint Csáji László Koppány, a Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti és módszertani kutatóintézetének igazgatója is.



MTI