Gyalogolni jó

2023. szeptember 5. 19:09

Monszpart Zsolt – archív

A Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány és az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózata ma tartotta a Covid utáni időszak első térségi találkozóját Balatonbogláron. A konferenciát megnyitotta Dr Sölch Gellért, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes-államtitkár. Az Alapítvány kuratóriumi alelnöke, Monszpart Zsolt válaszolt a Gondola kérdéseire.

– Alelnök úr, rendszeres mozgásformaként miért éppen a gyaloglást ajánlják az idősödő korosztálynak?

– Az egyik legegyszerűbb, legolcsóbb és hatékony „kitörés” az egészség fejlesztésére a közösségi, együttes mozgás, testedzés. Ennek jó megoldása, az egyre nagyobb számú idősödő lakosság esetében a gyaloglás. Az együttes gyaloglás klubrendszerben, mint közösségi tevékenység különösen hasznos idős korban. A gyalogló testedzés pozitív hatásai mellett a közösség segítő szerepe, a társasági kapcsolatok kialakítása, a rendszeres találkozások mind-mind segítik a minőségi időskor élvezetes megélését.

– Ki kezdeményezte a gyalogló klubhálózat kiépítését?

– 2017-ben Monspart Sarolta tájékozódási futó világbajnok, 14 -szeres magyar bajnok, a Nemzet Sportolója kereste meg a javaslattal Novák Katalin akkor családügyekért felelős államtitkárt, aki megértette a kezdeményezés célját, hasznosságát és támogatta a megvalósítást. Ma is, köztársasági elnöki teendői mellet az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatának fővédnöke.

– Miért éppen „hálózatot” szőttek?

– A hálózattá szerveződés célja, hogy ingyenesen biztosítsa többek között: a szervezett, képzett vezető irányította sporttevékenységet, azaz a rendszeres, közös gyaloglást; az egészség fejlesztését; a jobb közérzetet a közösségben végzett rendszeres testmozgás örömével; előadásokat az életmódra vonatkozó tanácsokkal – táplálkozás, lélek és test harmóniája és a többi témában –, s ezzel a nagyobb önismeretet s a jobb megjelenést a 60 év felettieknek is; a települések idősödő lakosai részére testedzésben gazdagabb mindennapokat; a kornak megfelelő edzettség elérését, mely elősegítheti az egészségesebb életéveket, a jobb életminőséget, a kellemesebb közérzetet; az idősbarát társadalmi környezet kialakítását.

– Milyen rendszerességgel találkoznak a helyi gyalogló klubok?

– Már néhány együtt gyalogló is elég egy új klub alakításához! Egy rendszeres, közös gyaloglást biztosító gyalogló program heti – minimum – egy alkalommal, későbbiekben tanácsolt a heti két alkalom. Rossz időjárás estén is javasolt a gyaloglás rövidebb távon: esernyővel, esőköpenyben, vízálló cipőben, gumicsizmában. Egy-egy klubfoglalkozáson a közös – könnyű – 10-15 perces bemelegítés után 2-3 csoportban érdemes útnak indulni egy kisebb, mintegy 3 km-es és egy nagyobb, 5 km-es gyaloglásra. Esetenként ennél hosszabban is gyalogolhatnak az önként jelentkezők. Minimum hetente egyszer 40 percig érdemes magasabb pulzusszámot elérve gyalogolni!

– Ki gyalogoljon?

– Mindenki, kortól függetlenül, még az is, aki hosszú évek óta nem sportol. Aki talán még testnevelésből is felmentett volt az iskolában, de nem szív- és keringési betegség miatt. Aki túlsúlyos, de szeretne egészségesebben élni, többet mozogni. Aki ma még nem fér el kényelmesen a saját bőrében. A rendszeres gyaloglások alakítják az életmódot, segítik a jobb időkihasználást. Az edzések mellett arra is jut idő, amire korábban sosem! Kezdjük heti egy gyaloglással, bár kettő sokkal többet érne. Sőt, a heti harmadik edzés lehetne valamilyen tetszőleges sportmozgás, például gimnasztika, vízitorna, gerinctorna, tánc vagy jóga. Amihez kedv van és elérhető a lakóhely közelében. A gyaloglás nem séta, hanem sietősebb léptek. A gyorsabb gyaloglás kicsit lendületesebb lépésekkel már-már futás, de mégsem az! Az egészség megőrzéséhez idősödőknek tanácsolt a heti két/ három testedzés is. De az egy is több mint a semmi!

– Milyen előnyei vannak a rendszeres gyaloglásnak?

1, egészségügyi hatásai többek között: karbantartja az emberi testet; biztosítja a jó közérzetet; fokozza a fizikai munkavégzés teljesítőképességét; erősíti a szív- és érrendszert; segíti a szervezet alkalmazkodási hatékonyságát; javítja a tüdő, a légzés hatékonyságát; növeli az izomtömeget és az izomerőt; csökkenti a zsírtömeget; növeli a csontsűrűséget.

2, mentális és lelki hatásai többek között: személyiséget formál és fejleszt; örömszerző tevékenység (többnyire); fokozza a szellemi teljesítőképességet; könnyít a feszültségek feloldásában; közösséget, társat vagy épp egyedüllétet tud nyújtani;

3, az orvostudomány szerint több betegség kockázatát hatékonyan csökkenti, mint például: a szív- és érrendszeri betegségeket; a krónikus mozgásszervi betegségeket; a csontok mészhiányát; a gerinc és az ízületek porckopását; a lelki eredetű betegségeket; a kövérséget;

4, az orvosi tevékenység egyik preventív eszköze; valamint mozgásterápia egyes betegségek után a rehabilitációban;

5, társadalmi és/vagy társasági élmény is: az idősödés lassítója; a jobb megjelenés biztosítója; az önbizalom „doppingszere”; az állandó fogyókúra helyettesítője; unalmas, megszokott életmód színesítője; a stressz oldószere (problémakibeszélés lehetősége); a társasági élet egyfajta lehetősége (magányosság ellen); az életmód alapeleme: az energiaegyensúly fele (táplálkozás ⬄ testmozgás).

A térségi találkozón kommunikációs szakértő, szervezet fejlesztési szakértő és orvos segítette tanácsaival a megjelent több mint száz gyalogló klubvezetőt, klubtagot. A résztvevők a konferenciát közös gyaloglással zárták.

