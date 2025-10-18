A szélsőséges Tisza párt a nyugdíjasok ellen

2025. október 18. 17:06

A héten kiderült, hogy a Tisza Párt, kormányra kerülése esetén akár 20 százalékos adót is kivetne a nyugdíjakra - hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebookra szombaton feltöltött videónyilatkozatában.

Zsigó Róbert szerint ezt a "Tisza Párt szakértője" mondta el. Eszerint a "Tisza-adó" egy átlagnyugdíj esetében évi 590 ezer forintos veszteséget jelentene.

A politikus hangsúlyozta: kiderült, hogy a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatnánk meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelem-adóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.

"Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!" - fogalmazott.

Szerinte a 20 százalékos nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza Párt, ami egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál évi 590 ezer forint veszteséget jelentene. Továbbá a rezsicsökkentést is el akarják venni a nyugdíjasoktól - fűzte hozzá.

"Ez felháborító és elfogadhatatlan! Ezt nem szabad hagyni! A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak. Nem csökkenteni, hanem emelni kell a nyugdíjakat és így is teszünk minden évben. Novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj" - zárta nyilatkozatát az államtitkár.

MTI