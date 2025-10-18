Labdarúgó NB I - Az MTK könnyedén legyőzte a Spartacust

Az MTK Budapest könnyedén, 5-1-re legyőzte a vendég Spartacus együttesét a labdarúgó Fizz Liga tizedik fordulójának szombati nyitómérkőzésén.
Labdarúgó Fizz Liga - MTK Budapest - Spartacus FC
A kék-fehérek a sikerükkel a tabella második helyére szökkentek.
Fizz Liga, 10. forduló:
MTK Budapest-Spartacus FC 5-1 (2-1)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Derdák
gólszerzők: Jurina (18.), Molnár Á. (30., 55.), Bognár (70.), Kovács P. (87.), illetve Manner (36.)
sárga lap: Kata (52.), illetve Májer (17.), Farkas (74.), Benczenleitner (77.)
MTK Budapest:
Demjén - Varju, Beriasvili, Kádár, Kovács P. - Horváth A., Kata (Szűcs, 85.) - Molnár Á. (Németh H., 78.), Bognár (Polievka, 81.), Kerezsi (Átrok, 78.) - Jurina (Vitályos, 78.)
Spartacus FC:
Kovács D. - Májer (Farkas, 57.), Temesvári, Katona L., Benczenleitner (Antonov, 80.) - Kovácsréti (Gilbert, 72.), Kovács M., Sankovic, Katona B., Manner (Varga K., 57.) - Edomwonyi (Babunski, 57.)
A mérkőzés elején mezőnyben kiegyenlített küzdelem zajlott, de valamelyest a vendégek futballoztak veszélyesebben, a kaput viszont nem sikerült eltalálniuk.
Ezzel szemben a túloldalon a fővárosiak az első komolyabb lehetőségüket gólra váltották Jurina fejesével.
A hazai vezetés után sem változott a játék képe, a Nyíregyháza hiába dolgozott ki lövőhelyzeteket, csak egy ízben adott munkát Demjénnek, az MTK pedig a második helyzetét is értékesítette.
A szünet előtti utolsó negyedórában pontosabbá vált a nyírségiek játéka, így Varju nagy hibáját kihasználva - az MTK védője csúnyán alászaladt a labdának - Manner remek lövésével szépítettek, de ezenkívül is több védése volt a kék-fehérek kapusának.
A térfélcserét követően nagy lendülettel kezdett a fővárosi együttes, amely ismét kétgólosra növelte az előnyét, mert bár Bognár lövésénél a kapufa még megmentette a Nyíregyházát, de aztán Molnár Ádin próbálkozásánál már befelé pattant a labda.
Húsz perccel a meccs vége előtt Bognár lövése szintén utat talált a kapuba, így végleg eldöntötte a három pont sorsát.
A hátralévő időben a hazaiak még úgy is betaláltak, hogy már nem erőltették a támadásokat, a vendégek erejéből pedig csak egy lesgólra futotta.
