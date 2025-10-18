Magyar szakembert választott főtitkárává az Európai Tüdőgyógyászati Társaság

Horváth Ildikót, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI) tudományos és oktatási igazgatóját választotta főtitkárává az Európai Tüdőgyógyászati Társaság (ERS).
Az ERS a világ egyik legnagyobb és legmeghatározóbb szakmai szervezete a légzőszervi betegségek kutatása, diagnosztikája és kezelése terén, több mint 30 ezer taggal, akik 160 országot képviselnek - olvasható az OKPI pénteki közleményében, amely szerint a főtitkári poszt az egyik legmagasabb vezetői pozíció a szervezetben. Korábban magyar szakember még nem töltötte be ezt a tisztséget - fűzték hozzá.
Horváth Ildikó mandátuma 2025 szeptemberében lépett életbe és három évre szól.
Mint írták: Horváth Ildikó hosszú ideje aktív tagja az ERS közösségének; több szakmai bizottságban és nemzetközi projektben, köztük az EU4Health keretében indult JARED-ben is vezető szerepet tölt be. A JARED az első olyan uniós együttműködés, amely kifejezetten a krónikus légzőszervi betegségek megelőzésére, felismerésére és kezelésére fókuszál, a projekt koordinációját az OKPI látja el.
A közleményben idézték Horváth Ildikót, aki azt mondta, az ERS-ben végzett munkájának célja, hogy az oktatási és kutatási eredmények eljussanak azokhoz az orvosokhoz és szakdolgozókhoz is, akik kisebb országokban, korlátozottabb lehetőségek mellett végzik munkájukat - akár a kontinens legtávolabbi pontján is. A tüdőbetegségek elleni küzdelem csak akkor lehet sikeres, ha mindenki hozzáfér a legújabb tudáshoz és módszerekhez- tette hozzá.
Az OKPI közleménye szerint a kinevezés nemcsak személyes szakmai elismerés, hanem a magyar pulmonológia európai súlyát is jelzi, új lehetőséget jelent Magyarország számára.
