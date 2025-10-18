FIFA-világranglista - Négy helyet javított a magyar válogatott

2025. október 18. 12:05

A magyar válogatott négy helyet javítva a 37. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, pénteken nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért lépett előre, mert az októberi világbajnoki selejtezőkön előbb a Puskás Arénában 2-0-ra legyőzte az örményeket (104.), majd bravúros 2-2-es döntetlent ért el az ötödik helyezett portugálok vendégeként.

A magyarok harmadik világbajnoki selejtezős ellenfele, Írország a 62. helyen áll. Az élmezőnyben a spanyolok mögött az argentinok és a franciák helyet cseréltek, így most a világbajnoki címvédő dél-amerikaiak a másodikok.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Spanyolország 1880,76 pont

2. (3.) Argentína 1872,43

3. (2.) Franciaország 1862,71

4. (4.) Anglia 1824,3

5. (5.) Portugália 1778

6. (7.) Hollandia 1759,96

7. (6.) Brazília 1758,85

8. (8.) Belgium 1740,01

9. (10.) Olaszország 1717,15

10. (12.) Németország 1713,3

...37. (41.) MAGYARORSZÁG 1504,92

...62. (61.) Írország 1401,18

...104. (103.) Örményország 1204,7

Szoboszlai Dominik (b2) ünnepel, miután 2-2-re egyenlített a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én. MTI/EPA/LUSA/Tiago Petinga

MTI