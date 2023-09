A szuverenitás védelme

Kocsis Máté bejelentette: az Országgyűlés őszi ülésszakában egy szuverenitásvédelmi törvénycsomagot is benyújtanak majd. Hozzátette: a javaslat célja, hogy megnehezítsék "azoknak a dolgát, akik külföldön dollárért árulják hazánkat".

2023. szeptember 21. 22:06

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Simicskó Istvánnal, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatón a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülésének szünetében az esztergomi Kapcsolatok Házában 2023. szeptember 21-én. MTI/Máthé Zoltán

A jövő évi EP-választások tétje, hogy meg tudjuk-e védeni a szuverenitásunkat - fogalmazott a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője csütörtökön a Fidesz és a KDNP kihelyezett esztergomi frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón.

Kocsis Máté azt mondta, hogy ha marad a "dollárokat egymásnak utalgató, meg bőröndökben huzigáló korrupt brüsszeli elit", és nem tudnak talpra állni, megerősödni a nyugati nemzeti jobboldali erők, akkor nem nagyon lesz változás.



A változás azt is jelenti, hogy a háború helyett a béke útjára kell állnia az európai vezetésnek, a háborút nem finanszírozni és támogatni kell, hanem minden eszközzel véget kell vetni neki - jelentette ki.



Kocsis Máté úgy fogalmazott: a gazdasági, a kulturális és a politikai szuverenitásunk áll támadás alatt.



Az országspecifikus ajánlásokban Brüsszelből meg akarják mondani, hogy egyes államoknak milyen döntéseket kell hozniuk. Ezeket a gazdasági szuverenitás felszámolására irányuló törekvésnek nevezte, amelyet elutasítanak.



Megjegyezte: a rezsicsökkentés eltörlése a magyar embereknek minden hónapban 181 ezer forint pluszkiadást jelentene, emellett Brüsszelben a multikat rendszeresen védő intézkedéseket hoznak.



Azt is ajánlják, hogy a kormány törölje el a különadókat, amelyekkel a rezsicsökkentést és a honvédelmet finanszírozzák, illetve a kamatstopot, amellyel a családokat védik. Azt is várják, hogy Ukrajna támogatására hivatkozva engedjék be a magyar piacokra a kétes eredetű ukrán gabonát - mondta példaként.



A kulturális szuverenitás felszámolása hátterében bevándorlási, migrációs vita húzódik meg - emelte ki Kocsis Máté. Hozzátette: amióta a magyar határvédelmi rendszer áll, egymillió illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar határon, ez pedig a Fidesz frakcióvezetője szerint igazolja a határvédelmi intézkedések indokoltságát.



Arról is beszélt: a magyarokra akarják kényszeríteni a genderideológiát, miközben egy tavaly soha nem látott támogatottságú népszavazáson több mint 3,5 millió ember mondta el a véleményét róla. Mégis kötelezettségszegési eljárás van a gyermekvédelmi törvény miatt, és beperelték Magyarországot az Európai Bíróságon - jegyezte meg.



A politikai szuverenitás kapcsán Kocsis Máté "minimum szokatlannak" tartja, hogy az Európai Bizottság és Brüsszel intézményei több pénzt juttatnak a magyar baloldali szervezeteknek, a civileknek, a baloldali médiafelületeknek, mint amennyit a "Soros-birodalom" juttat.



Az európai polgárok pénzéből a magyar baloldal pénzelése zajlik - jelentette ki.



Kocsis Máté arról is beszámolt: a kormánypárti frakciók egyelőre nem tudtak támogató döntést hozni a svéd NATO-csatlakozás ügyében, mert magyarázatot várnak a svéd közszolgálati televízió által Magyarországról készített hazug filmmel kapcsolatban.



A politikus azt mondta: a két frakció megtekintette az említett filmet, amelyben "döbbenetes hazugságok" hangzanak el, és az egyik "legismertebb baloldali aktivista", Gulyás Márton is szerepel benne, ugyanakkor elfelejtik a nézőket tájékoztatni arról, hogy a jelenlegi magyar kormánypártok politikai ellenfele szólal meg a műsorban.



Hozzátette: teljesen értetlenül állnak az előtt, "a svédek hogyan gondolják azt, hogy a magyar parlament és a két frakció lelkesen fogja támogatni az ilyen akcióik után a svéd NATO-csatlakozást".



"Épelméjű ember ilyet nem csinál szerintem"- jegyezte meg.



"Magyarázatot várunk a svédektől" az ügyben - jelentette ki, hozzátéve, hogy a svéd NATO-csatlakozás elé a legnagyobb akadályt most a "magyar baloldali aktivisták görgették".



"Szükségesnek tartjuk, hogy tisztázzuk ezt az újabb ügyet. Ha nem lett volna elég számunkra a korábbi hazugságáradat, amit svéd politikusok megengedtek maguknak, akkor most itt van ez a hazug és lejárató szándékkal és politikai célból nyilvánvalóan a magyar baloldal politikai céljait szolgáló szándékokból elkészülő film" - fogalmazott.



Kocsis Máté a Fidesz és a KDNP nevében részvétét nyilvánította esztergomi robbantásban elhunyt rendőr családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Hozzátette: ez az eset mutatja meg, milyen áldozatos munkát végeznek a rendvédelmi dolgozók minden nap a magyarok biztonságáért. Ezért végtelen hálával tartozunk nekik - hangsúlyozta.



A Fidesz frakcióvezetője - akit a kihelyezett ülésen három évre újraválasztott a parlamenti képviselőcsoport - elmondta: meghallgatták a miniszterelnök helyzetértékelését, amelynek fő témája a jövőre esedékes európai parlamenti választás volt.



Hangsúlyozta: a kormányoldal szerint Brüsszelben változást kell elérni, mégpedig azokkal a nemzeti vagy jobboldali erőkkel közösen, amelyek szintén elutasítják a brüsszeli korrupciót és az elsősorban Magyarországgal és Lengyelországgal szemben alkalmazott kettős mércét, amelyek háború helyett békét, a migráció helyett pedig a családok megerősítését szeretnék, és elutasítják a genderideológiát.



Kocsis Máté kitért Pintér Sándor beszámolójára is, a belügyminiszter arról beszélt, hogy erőszak és durva agresszió tapasztalható a migránsok körében, éles lőfegyverekkel, így akik szolgálatot teljesítenek a határon, minden nap közvetlen életveszélyben vannak.



Hangsúlyozta: a frakció javasolja, hogy a kormány kezdeményezzen további határvédelmi intézkedéseket. "Meg kell védenünk a határainkat", és ennek érdekében szigorítást javasolnak azokon a szabályokon, amelyek a magyar határt és az európai, schengeni határokat védik - ismertette.

A kormány a kamattámogatott hiteken nem változtat és a bankadót sem emeli meg - jelentette ki az MTI kérdésére a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Kocsis Máté jelezte: minden ettől eltérő állítás magánvélemény, és a frakció is egyetértett vele, mert 2024-ben a hitelezés növekedését kellene elérni. Ehhez pedig szükség van kamattámogatott hitelekre és a bankokra is.



A frakcióvezető közölte: a miniszterelnök szerdán a frakciók tagjai előtt tartott előadásában arról beszélt, hogy a költségvetési hiányt a kormány csökkenő pályán fogja tartani, és a kereskedelmi és iparkamarával, valamint a bankszövetséggel kötött megállapodást is be fogja tartani.



Kocsis Máté hangsúlyozta: az infláció csökkenő pályán van, a hitelminősítők szerint a magyar gazdaság alapjai stabilak, erősek, és a hitelezést fel kell gyorsítani. Mindezzel szembemenne az adóemelés, ezért nem látja reálisnak - tette hozzá.



Később azt is megjegyezte: a pénzügyminiszter dolga, hogy aggódjon a költségvetésért, helyes, hogy ezt teszi, ne haragudjanak rá ezért.



Matolcsy György jegybankelnök kijelentéseit a kormány gazdaságpolitikájáról úgy értékelte, van egy vita a kormány és a jegybankelnök között gazdaságpolitikai kérdésekben. Ez egy jó, inspiráló vita, ebből nem kell egyből világvégét jövendölni - jelentette ki.



Kocsis Máté egy esetleges újabb benzinárstopról azt mondta: utóbbiról nem volt szó, személyesen nem értene vele egyet.



A frakcióvezető jelezte azt is: a gyermekvédelmi törvény módosításáról a frakcióülésen nem volt szó, mert ez már eldöntött dolog. Nemcsak a genderideológia elutasítása és a gyermekektől való távoltartása áll a hátterében, hanem számos egyéb gyermekvédelmi intézkedés is - emelte ki, megjegyezve, hogy a törvénycsomag várhatóan ősszel a parlament elé kerül.



Kocsis Máté kérdésre válaszolva közölte: a gyermekvédelmi törvény módosításával egyidejűleg az Országgyűlés őszi ülésszakában egy szuverenitásvédelmi törvénycsomagot is benyújtanak majd.

Hozzátette: a javaslat célja, hogy megnehezítsék "azoknak a dolgát, akik külföldön dollárért árulják hazánkat", illetve "kicsit borsot törjenek" azoknak "a baloldali újságíróknak, álcivileknek és dollárpolitikusoknak az orra alá, akik úgy gondolják, hogy amerikai demokrata dollármilliárdosoknak vagy brüsszeli multinacionális cégek érdekeinek eleget téve politikai hatalomhoz kívánnak jutni, és utána az ország gazdasági szempontjait feladva ki akarják fizetni ennek a támogatásnak az ellenértékét".

Kocsis Máté tájékoztatása szerint a törvénycsomag biztosan tartalmaz majd alaptörvény-módosítást, amelyben az ország szuverenitásának megvédését rögzítik, valamint egy olyan szabályt, amely kimondja, hogy a választáson induló szervezetek - függetlenül attól, hogy nem pártok - a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint kell, hogy eljárjanak.

A Fidesz frakcióvezetője Márki-Zay Péter ellenzéki politikus nem pártként működő szervezetét hozta példaként, amely szerinte rosszhiszeműen kijátszotta a törvényeket.

Emellett az indítványnak a büntető törvénykönyv módosítását is tartalmaznia kell, mert "mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy aki külföldön dollárért árulja a saját hazáját, azért itthon felelnie kell a törvény előtt" - közölte.

Szerinte ez minden "komolyan vehető európai országban" így van, a többi között Franciaországban is.



Kocsis Máté korrekt lépésnek nevezte, hogy lemondott választókerületi elnöki tisztségéről, a Fidesz-párttagságát pedig megszüntette Lévai István Zoltán, a Budapest 15. számú országgyűlési egyéni választókerület fideszes elnöke, miután gyanú szerint pénzt ajánlott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjének a választási indulásért cserébe. A frakcióvezető szerint a találkozókról nem tudott a párt vezetése, azokról a sajtóból értesültek.



Egy másik kérdésre válaszolva kijelentette: a kormánypártoknak nincs intézményes kapcsolatuk a Mi Hazánkkal, ők a Fidesz és a KDNP politikai ellenfelei.



Hozzátette ugyanakkor: a Mi Hazánknak legalább van egy 6 százalékos mérhető, igazolt támogatottsága, így őket jobban elfogadja politikai ellenfélként, mint a 0 százalékon álló Párbeszédet, amely szerinte "élősködőként" mindig más pártra mászik rá, hogy bekerüljön a parlamentbe.



Kocsis Máté a Fidesz várható főpolgármester-jelöltjéről azt mondta, erről még nem született döntés. Egy biztos, "olyan jelöltjük lesz, aki, ha megnyeri a választásokat, akkor dolgozni fog", rendet fog tenni Budapesten, felszámolja a kaotikus állapotokat, és nem fog túlfizetésekkel tanácsadók tömkelegeinek százmilliókat kipumpálni, nem fog külföldről kétes eredetű pénzeket elfogadni, nem nézi teljesen hülyének a budapesti választópolgárokat - fejtette ki.



Hozzátette: olyan jelöltjük lesz, aki alkalmas és komoly ember, nem egy balfék, akik notóriusan hazudik és semmit nem csinál. Rend lesz és normális Budapest lesz - összegzett.



Arra a kérdésre, hogy Varga Judit EP-listavezető lesz-e, azt mondta, ez nem dőlt el, ugyanolyan jelölési folyamat része, mint az önkormányzati választásé. Tény, hogy a Varga Juditnál felhalmozott európai uniós tudás nagyon hasznos, amit használni kell; képességei, kapcsolatrendszere és tudása nélkülözhetetlen - közölte.



Kocsis Máté megerősítette, a nagyobbik kormánypárt novemberben tart kongresszust.

MTI