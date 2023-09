Idegen korrupciós befolyásszerzés veszélye

Elsősorban az ellen kell fellépni, hogy konkrét politikusokat, választáson induló szervezeteket pénzeljenek külföldről, mert az a valódi politikai korrupció, ha egy politikus dollármilliárdosok zsebében van - fogalmazott a frakcióvezető.

2023. október 1. 00:16

Kocsis Máté, a Fidesz frakció-vezetője – mno/Kurucz Árpád

Mindent meg kell tenni, hogy megakadályozzuk a külföldről jövő nyomásgyakorló és befolyásszerző tevékenységeket - jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A szombaton megjelent interjúban a politikus azt mondta: a rendszerváltás körüli időszakban mindenki úgy gondolta, többé nem mondhatják meg kívülről, hogy minek kell az országban történnie és milyen idegen érdekeket kell képviselni.



De - folytatta - kulturális szuverenitásunk is támadás alatt áll, az LMBTQ-propaganda erőltetésével, vagy a tömeges illegális migráció támogatásával, megszervezésével. Mindkettő abnormális, és végzetes lehet egy társadalom kulturális berendezkedésére - mondta.



A 2022-es országgyűlési választások külföldi befolyásolásának vizsgálata ügyében Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy a baloldal folyamatos mellébeszélése is beszédes, s miközben egy adott részletet cáfolni próbálnak, elismernek egy másikat.



"Például amikor Karácsony Gergely azt mondta, hogy valóban érkeztek hozzájuk külföldi pénzek, ám azokat csak mikroadományozóktól kapták, azzal már el is ismerte, amit korábban szintén tagadott, vagyis hogy volt külföldi pénz a kampányukban. Azt is tudni, hogy gazdasági érdekcsoportoktól jöttek a pénzek. Karácsony maga beszélt arról, hogy voltak nagyobb adományozóik is - nyilván egy gazdag amerikai spekuláns is - s mindenki fantáziájára bízzuk, ki lehetett az" - mondta.



Lehet, hogy a kampány kezdetén úgy számoltak, nyerni fognak, vagyis úgy gondolhatták, majd a választások után csendben elkenik a piszkos külföldi pénzügyeiket - vélekedett.



"Úgy gondolom, politikailag mindenképpen káros rájuk nézve, de jogi számonkérésre is számíthatnak. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata ugyanis folyamatban van, és ennek következményeként kiszabhatnak rájuk bírságot is a szabálytalan pártfinanszírozások miatt" - mondta a politikus.



A választási törvény módosításáról a frakcióvezető azt mondta: azt a jogi kiskaput szeretnék becsukni, amit a baloldali pártok előszeretettel használtak ki 2022-ben, sőt már 2019-ben is.



Mivel sokszor nem pártok színeiben indultak a jelöltjeik, hanem civil szervezetek égisze alatt, így jogilag nem vonatkoztak rájuk a pártok elszámolási szabályai. "Mi azonban azt szeretnénk, hogy mindenkire, aki választáson indul, egységesen vonatkozzanak ugyanazok a finanszírozási és elszámolási regulák" - mondta Kocsis Máté.



Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy sok civil szervezetet - vagy dollárcivileket - elsősorban azért tartanak, hogy legyen hova jönnie a pénznek, vagyis egy kvázi fogadóállomásra van szükségük, ahonnan szét lehet osztani azt politikai célokra - mondta.



"Az a tendencia, hogy egyre nagyobb összegekkel igyekeznek beavatkozni a magyar politikába, ezeknek a pénzeknek pedig meg kell találniuk az útját minél több csatornán keresztül. A baloldali médiának egy szűk és elég piszkos szegmensét a tavalyi választási kampány legvégén akkora összegekkel finanszírozták, amiből egy nagyobb hírportál akár egy évig is működhet, tehát onnan is tehettek át pénzt a politikába. Látszott, hogy a külföldi donorok a sajtón keresztül is igyekeztek belefolyni a magyar választásokba. Ha a tervezett törvénymódosítással bezárunk kiskapukat, nyilván újakat fognak keresni" - fogalmazott.



Hozzátette, hogy tökéletes megoldás nincs, de mégis törekedni kell rá, és elsősorban az ellen kell fellépni, hogy konkrét politikusokat, választáson induló szervezeteket pénzeljenek külföldről, mert az a valódi politikai korrupció, ha egy politikus dollármilliárdosok zsebében van.



A közelgő európai parlamenti választásokról azt mondta, hogy Brüsszelben változás kell, és bízik abban, hogy megerősödnek azok a nemzeti pártok, amelyek ezt akarják.



"Nem az EU-t kell leváltani bármi másra, hanem annak vezetőit. Ez lenne a megoldás, ezért küzdünk, itthon, s máshol is. Nehéz lesz, iszonyatos túlerőben vannak, de nem lehet már a rajtvonalnál feladni egy versenyt" - hangsúlyozta.



Egy kérdésre válaszolva kijelentette, hogy akár a választás előtt is létrejöhet egy új konzervatív szövetség



Az uniós források visszatartásáról azt mondta: Brüsszel ezeket addig késleltetheti, ameddig akarja; "ott nincs már jog, csak politika van. Azokat az országokat, amelyek nem a liberális mantrát fújják, megbüntetik és gazdasági eszközökkel igyekeznek térdre kényszeríteni".



Hozzátette, hogy láthatóan nem kerültünk közelebb a források folyósításához azzal, hogy az unió számos kívánságát teljesítettük. "Eddig nemcsak a szerződésekben foglalt kötelezettségeinket teljesítettük, hanem azon felül is az összes kérésüket. Az elmúlt egy év jogalkotásában visszakereshető, hány törvényt módosítottunk a brüsszeli igényeknek megfelelően, hogy ezzel is segítsük a megállapodást, ám így sem adták oda a nekünk járó uniós pénzeket. Nem a jutót, a járót" - fogalmazott Kocsis Máté.



Arra a kérdésre, hogy előfordulhat-e olyan helyzet, hogy a magyar határvadászok nem tudják megvédeni a határt, a frakcióvezető azt válaszolta, hogy nem hiszi. "Hazánk védelmi ereje nagyobb annál, mint amit jelenleg bevetünk a határon. Mindazonáltal törékeny a helyzet, a kormánytól további intézkedéseket várunk a határvédelem megerősítésére" - fejtette ki.



A gyermekvédelmi törvény őszi szigorításáról azt mondta, hogy azt szeretnénk, ha a 2021-es első körös módosítás után további garanciákat tudnánk adni a szülőknek arra, hogy ők dönthessenek a saját gyermekeik nevelését érintő kérdésekben. "Ez a fő vonal, de számos egyéb kérdés is benne lesz a gyermekvédelmi csomagban" - mondta Kocsis Máté.

MTI