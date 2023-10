Orbán Viktor két napig Spanyolországban tárgyal

A két patinás egyesület hosszú története során még sosem találkozott egymással. A Ferencváros meglehetősen sok szép emléket őriz az olasz csapatokkal szemben, ugyanis az 1960-as években kiejtette többek között a Sampdoriát, az AS Romát és a Bolognát is a Vásárvárosok Kupájából, valamint az 1965-ös döntőben a Juventust is legyőzte a magyar klubfutball máig legnagyobb sikerét elérve.