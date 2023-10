Liszt Ferenc művészete a kereszténységen nyugszik

2023. október 22. 22:01

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára beszédet mond a Liszt 212 - Szenvedélyes hangok és homokvarázs című orgonahangverseny előtt a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban 2023. október 22-én, Liszt Ferenc születésnapján. MTI/Lakatos Péter

Liszt Ferenc művészete a kereszténységen nyugszik, és csak a kereszténységben értelmezhető - jelentette ki a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára vasárnap Budapesten.

A kilenc koncertből álló Liszt-sorozat záró hangversenyén a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban Latorcai Csaba, a koncertsorozat fővédnöke köszöntőjében szimbolikusnak nevezte, hogy Liszt dallamai éppen egy nappal az 1956-os forradalom ünnepe előtt csendülnek fel.



Az államititkár hangsúlyozta: szimbolikus az is, hogy erre a koncertsorozatra egy olyan kihívásokkal teli időben került sor, amikor nagy szükség van a keresztény közösségek összefogására és "hitünk bátor megvallására".



Nekünk, keresztényeknek nap mint nap ki kell állni a hitünkért, ki kell állni a kultúránkért, mert akik a kereszténységet a magánügy körébe száműznék vagy a keresztény kultúrát más vallásokon nyugvó kultúrával felcserélhetővé tennék Európában, azok valójában a kereszténységet és a keresztény kultúrát törölnék el - mondta.



"Radikálisan fogalmazva úgy is mondhatjuk - tette hozzá az államtitkár -, hogy voltaképpen Liszt Ferenc művészetét is eltörölnék.



Latorcai Csaba rámutatott: identitásunk erősítéséhez és megőrzéséhez a szabadságért vívott évszázados küzdelmeinek során zenei örökségünk is nagyban hozzájárult.



Magyarként Liszt Ferencet hallgatni a Nagyboldogasszony-plébániatemplomban épp olyan felemelő, mint a világ nagy hangversenytermeiben - jegyezte meg az államtitkár.



A Liszt Ferenc születésnapján tartott hangverseny a záró eseménye volt Mészáros Zsolt Máté Junior Prima díjas orgonaművész, Liszt Ferenc-kutató kilenc koncertből álló sorozatának. Mészáros Zsolt Máté a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíjának keretében dolgozik Liszt összes orgona- és harmóniumművének új összkiadásán, a koncertsorozaton kutatása eredményeit mutatta be.



MTI