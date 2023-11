A magyar nyelv napja

A magyar nyelv terjesztése közügy. Balassi Bálint csodálatos nyelvezetű és minden tekintetben modern költőnk. De ez nincs annyira benne a köztudatban. Hogy egy egyiptomi költő fölfedezi és népszerűsíti, minden hálánkat megérdemli.

2023. november 11. 19:25

Balázs Géza magyar nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár beszédet mond a magyar nyelv napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen a Magyar Nemzeti Színházban 2023.11.11. magyarhirlap/Budapest fotó: Purger Tamás

Hétköznapjainkat tölti meg, egy adott napon mégis kifejezetten megünnepeljük: ma van a magyar nyelv napja. Balázs Géza nyelvész professzort kérdezte a Gondola.

– Professzor úr, noha minket, magyarokat több évezrede kiszolgál, mégis mindig újítani kell. A magyar nyelv miért különösen alkalmas a megújulásra?

- Hogy különösen alkalmas-e a magyar nyelv a megújulásra, nem tudom. Hogy alkalmas, azt tudom, mert figyelem, használom, és olykor magam is alakítom ösztönösen, sőt szakmai elkötelezettségből tudatosan is. Talán csak annyi a titok, hogy a magyar nyelv egy nagyon élő, nagyon rugalmas nyelv, és Kazinczyék óta tudjuk, hogy fejleszthető.



– Nagy értékünk a sportnyelv, a XX. század első felében végbement nyelvújítás kincseit azonban eltüntetik. A hátvéd, a fedezet, a csatár helyett a hibátlan, de bárgyú védő, középpályás, támadó szerepel a közleményekben, a közvetítésekben pedig a szörnyszülött pressing. Érdemes-e, lehet-e és hogyan tudatosítani, hogy a régebbi szóleleményeket is meg kell becsülni?



- Erre már biztosabb válaszom van: ami egyszer megvan a nyelvben, és jó, és használható, és kiállta az idő próbáját, azt ne hagyjuk elveszni. A XX. század eleji sportnyelvújítás sikeres volt, nemzedékek használták az akkor alkotott szavakat, miért kellene ezeket lecserélni? Azt értem, hogy valaki szeretne egyéni nyelvi stílust felmutatni, de ha lehet, akkor ne a jól bevált magyar szavak leváltásával kezdje.

– Egy kairói arab művész, Abdallah Abdel Ati Abdel Salam Mohamed Al-Naggar lefordított 29 Balassi-verset, a magyar vitézi költő művei eddig egyáltalán nem voltak arabul olvashatók. Ez az irodalomtörténeti mérföldkő miért magasodhat fel a magyar nyelv napján is?

- A magyar nyelv terjesztése közügy. Balassi Bálint csodálatos nyelvezetű és minden tekintetben modern költőnk. De ez nincs annyira benne a köztudatban. Hogy egy egyiptomi költő fölfedezi és népszerűsíti, minden hálánkat megérdemli. És talán ráébreszt bennünket arra: olvassunk gyakrabban Balassit. Itt persze ennek nyelvi vonatkozása fontos: legyünk büszkék arra, hogy van nekünk olyan 16. századi költőnk, aki ma is olvasható: mind a költő teljesítménye, mind a magyar nyelv nagyszerűsége folytán.

Molnár Pál



gondola