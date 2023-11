Első díjat nyert Vilniusban Papp Mátyás zeneszerző

Papp Mátyás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harmadéves hallgatója (főtárgy tanára: Bella Máté) Too close to the Sun című zongoraötösével nyerte el az első helyezést a vilniusi III. Eduardas Balsys Zeneszerzőverseny junior kategóriájában.

2023. november 23. 16:36