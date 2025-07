Rétvári Bence: a közlekedésbiztonság közös társadalmi felelősség

Rétvári Bence a közlekedési balesetek áldozatainak emlékművénél tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az elmúlt 15 évben jelentősen csökkent a közlekedési balesetek száma, a legnagyobb mértékben a halálos kimenetelű baleseteké csökkent.

2025. július 29. 12:08

A közlekedésbiztonság nemcsak a rendőrség ügye, ez közös társadalmi felelősség kell legyen – hangoztatta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Budapesten.

A rendőrség igekszik minden technikai fejlesztést bevetni azért, hogy kevesebb legyen a baleset az utakon – tette hozzá.

Az államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta: a korábban kiépített VÉDA-rendszeren kívül egyre több úgynevezett trafiboxot helyez üzembe a rendőrség. Országszerte 285 ilyen berendezés kihelyezését hagyták jóvá 2022 óta, ezek közül 194 már működik 134 településen.

Budapesten 18 helyszínen 26 új sebességmérő kamerát (VidarSpeed) telepítettek a VÉDA-rendszerbe integrálva – ismertette.

Rétvári Bence beszélt a vasúti átjáróknál indított pilotprogramról is, a MÁV-val közös programban az átjárókhoz telepített kamerákkal figyelik a forgalmat, a szabálytalanul közlekedőket.

Elmondta azt is, hogy 104 drón is segíti a rendőrség közlekedésbiztonsági munkáját. Ezek az eszközök nemcsak a közlekedésrendészeti ellenőrzéseknél, közrendvédelmi feladatoknál nyújtanak segítséget a hatóságnak, hanem akár a helyszíneléseknél is.

Az államtitkár szót ejtett a rendőrség Pofátlan(tan)ítás elnevezésű akciójáról is, amikor a rendőrök kamerával felszerelt civil jellegű autókkal vesznek részt a közlekedésben, így szűrve ki a kirívó szabálytalanságot elkövető, agresszív autósokat.

Rétvári Bence kitért arra, a tapasztalatok szerint a rendőrség által a különböző forgalmi helyezetekről készített és nyilvánosságra hozott felvételei erős társadalmi visszhangot váltanak ki.

Az államtitkár szerint ezek a képek elgondolkodtatják az embereket, hogy miért fontos betartani a közlekedési szabályokat.

Rétvári Bence kiemelte: július 5-től életbe lépett az objektív felelősség a biztonsági övek használatával kapcsolatban. A jogszabálymódosítás a gépkocsi üzemben tartóját teszi felelőssé, ha az autóban nem használják a biztonsági övet.

Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője arról beszélt, hogy a közlekedési balesetek három fő oka a gyorshajtás, az elsőbbséggel kapcsolatos szabályok, valamint a kanyarodás, irányváltás szabályainak be nem tartása.

Kitért arra, hogy sokan még mindig nem kötik be magukat az autóban, valamint sokszor elmulasztják a gyerekülés használatát. Továbbra is probléma az alkohol vagy kábítószer hatása alatti autóvezetés.

Kiemelte: a rendőrség vállalta azt az uniós célkitűzést, hogy 2050-re ne legyen halálos áldozattal járó közúti baleset, illetve azt, hogy 2030-ra fele annyian haljanak meg közúti balesetben, mint jelenleg.

"Jó úton járunk, de nem elég tempósan, így további erőfeszítésekre van szükség" – fogalmazott.

Mint mondta: ezen cél eléréséhez az "állami akarat" nem elég, szükség van a közlekedők együttműködésére is.

A közlekedési balesetekben elhunytak emlékművét 1996-ban avatták fel a III. kerületi Flórián téri parkban.

