A túraautó világsorozat magyar bajnoka

"Szerintem most, a második bajnoki cím után még gyorsabban el fog múlni ez az érzés, a cél pedig az lehet, hogy szerezzek még néhány bajnoki címet, mert felemelő, amikor a szezon során cipelt terhek leesnek az ember válláról akkor, amikor sikerül megnyerni a bajnokságot" - fejtette ki Michelisz Norbert-

2023. november 23. 17:30

Michelisz Norbert, a túraautó világsorozat idei bajnoka sajtótájékoztatót tart Budapesten 2023. november 23-án. A Hyundai 39 éves versenyzője november 19-én Makaóban nyerte meg a bajnokságot. MTI/Soós Lajos

Michelisz Norbert, a túraautó világsorozat idei bajnoka szerint a mostani idényben kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott, mint 2019-ben, amikor a kategória világkupa-győztese lett.

A 39 éves versenyző vasárnap Makaóban nyerte meg a bajnokságot, csütörtökön pedig sajtótájékoztatón foglalta össze a szezon során tapasztaltakat.



"A 2019-es utolsó verseny leintését követően azt gondoltam, hogy én ezt még egyszer biztosan nem fogom kibírni, mert úgy éreztem, hogy egészségkárosító hatása van számomra, amikor ilyen izgalmas körülmények között sikerül megnyerni a bajnokságot" - fogalmazott Michelisz, aki kiemelte: a mostani idénynek úgy kezdett hozzá, hogy harcban akart lenni a végső sikerért.



"Abban is reménykedtem, hogy kicsit simább lesz, mint a 2019-es szezon, de nem bánom, hogy végül szoros volt a küzdelem és izgalmasan alakult az egész, mert egy ilyen idény végén nagyobb elégtétel nyerni, mint egy teljesen sima évben" - mondta a Hyundai Motorsport magyar pilótája, aki arra is kitért: tavaly zavarta, hogy nem nyert bajnoki címet.



"Úgy éreztem, hogy ezt az idén orvosolnom kell, de tudtam, hogy csak saját magammal kell foglalkoznom, mert ha hozom, amit tudok, akkor ott lehetek azok között, akik a bajnokság megnyeréséért küzdenek" - szögezte le Michelisz, és hozzátette, végül ezt a stratégiát sikerült az első futamtól az utolsóig követnie.



A magyar versenyző kiemelte, az ausztráliai Bathurst különleges helyszín volt a számára, mert már egy több mint 10 évvel ezelőtti interjúban is elmondta, hogy oda mindig is szeretett volna eljutni és ott futamot nyerni.



"Nekem az első három helyen a kihívások közül Bathurst, a Nürburgring Nordschleife és Makaó szerepelt mindig is, ezért különösen örültem az ausztráliai futamgyőzelemnek" - jelentette ki.



Michelisz úgy fogalmazott, a végső sikert követően "van a versenyzőben egy jóllakottság érzés", de azt már megtapasztalta, hogy ez nem tart túl sokáig.



"Szerintem most, a második bajnoki cím után még gyorsabban el fog múlni ez az érzés, a cél pedig az lehet, hogy szerezzek még néhány bajnoki címet, mert felemelő, amikor a szezon során cipelt terhek leesnek az ember válláról akkor, amikor sikerül megnyerni a bajnokságot" - fejtette ki.



MTI