Légiutas jogok - állampolgári véleményeket várnak

2025. május 11. 13:05

Egyértelműbb és szigorúbb szabályokra van szükség a légiutas jogok esetében is - írta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője szombati Facebook-videójához és mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a fogyasztóvédelmi konzultációban, mondja el a véleményét.

A videóban elmondta: mindannyian jól ismerjük az érzést, amikor egy repülőgép késik, törlik a járatot, vagy valami gond van a beszállással. Ezek a helyzetek nemcsak bosszantóak, hanem komoly kellemetlenséget is okozhatnak akár egy nyaralás, üzleti út vagy fontos családi esemény is veszélybe kerülhet miattuk.

"Bár most is vannak uniós szabályok, amik védik az utasokat, de sajnos még mindig túl gyakran fordul elő, hogy nem kapnak megfelelő tájékoztatást, kártérítést vagy épp nem tudják, milyen jogaik vannak. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat még egyértelműbbé és szigorúbbá tegyék uniós szinten, ezzel is megvédve az utasokat a kellemetlenségektől" - mondta a szóvivő.

Palóc André mindenkit arra buzdított, hogy mondja el erről is a véleményét a fogyasztóvédelmi konzultációban a fogyv.kormany.hu oldalon.

A 12 kérdésre online lehet válaszolni május 23-ig.

mti