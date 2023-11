KDNP: a szuverenitás nagy érték

A 21. század a veszélyek százada, erre reagálnia kell a magyar államnak, vissza kell például utasítani a magyar választásokba való külföldi beavatkozást, hogy a népakarat szabadon érvényesülhessen - hangoztatta Simicskó István, emlékeztetve arra, hogy voltak olyan ellenzéki politikusok, akik a legutóbbi kampányban igénybe vettek külföldi támogatásokat.

2023. november 28. 13:41

Simicskó István, a KDNP vezérszónoka felszólal a szuverenitásvédelmi törvénycsomagról folytatott vitában az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. november 28-án. MTI/Máthé Zoltán

Vezérszónoki felszólalásokkal folytatódott a szuverenitásvédelmi törvénycsomag vitája az Országgyűlés a keddi ülésén: a DK szerint a kormányoldal fenyegeti a nemzeti szuverenitást, a KDNP a szuverenitás értékéről beszélt, míg az MSZP vezérszónoka szerint a javaslat a megfélemlítést szolgálja.

Simicskó István (KDNP) kiemelte: a szuverenitás nagy érték, könnyű elveszíteni, de nehéz visszaszerezni. Az állam feladata a társadalmi élet kereteinek biztosítása, ezt pedig akkor tudja megtenni, ha szuverén módon működik - jegyezte meg.

Kifejtette, a nemzetközi jog is a szuverén államok együttműködésén alapul; amely nemzetek nem tudták megvédeni a szuverenitásukat, azok eltűntek.



Mint kiemelte, ezekhez a kihívásokhoz a jogrendszernek is alkalmazkodnia kell, és meg kell oldani, hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő.



Figyelmeztetett arra is, hogy a hibrid hadviselés korában akár nem állami szereplők is képesek arra, hogy egy államban káoszt idézzenek elő, ennek kivédésére fel kell készülni.



A javaslat védelmi intézkedés, erősíti Magyarország szuverenitását, ezért a KDNP támogatja - közölte.

MTI