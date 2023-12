Nemzetárulás volt a baloldal gyűlöletkampánya

"Az elmúlt években összefogva külhoni magyar testvéreinkkel, rengeteget dolgoztunk azért, hogy a nemzet szekerének kerekét együtt toljuk ki a Gyurcsányék ásta mocskos, sáros gödörből" - fogalmazott Zsigmond Barna Pál.

A nemzetárulás legcsúfosabb példájának tartja a Fidesz azt a gyűlöletkampányt, amelyet álláspontja szerint a Gyurcsány-féle baloldal a határon túli magyarok ellen folytatott a 2004. december 5-i kettős állampolgárságról szóló népszavazás során.

Zsigmond Barna Pál, fideszes képviselő, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára a Fidesz közösségi oldalára kedden feltöltött videóban azt mondta: ebben a kampányban egymás ellen fordították magyart a magyarral, olyan sebet okozva, amelynek "a hege csak halványul, de soha nem múlik el".



Ugyanakkor arra bíztatott: erre a sebhelyre nézve se keseredjünk el soha, mert 2010 óta Magyarországnak "nemzeti kormánya" van, amely megteremtette a nemzeti egységet.



Hangsúlyozta: az anyaországi és a külhoni magyart ma már összeköti az állampolgárság is, amely közös sorsot, közös gondolkodást és közös felelősséget is jelent.



Arra szólított fel: "ne engedjük", hogy a baloldal újra hatalomra jusson, és hogy a külföldi dollármilliókból pénzelt pártok és politikusok újra egymás ellen fordítsák a magyarokat.

"Aki elárulta a határon túli magyarokat, az ismét megteszi, és a hazát is elárulja" - mondta.

Őrizzük meg a nemzetünk egységét, és legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk! Fogjunk össze, építsük a jövőt, de a múltat ne feledjük, hanem tanuljunk belőle. Minden magyar felelős, minden magyarért - hangoztatta.

Szili Katalin: akik ma a hazát kiszolgáltatják, ugyanazok, akik 2004. december 5-én megosztották a nemzetet

Akik ma a hazát kiszolgáltatják, ugyanazok, vagy azok örökösei, akik 2004. december 5-én megosztották a nemzetet - közölte a miniszterelnöki főtanácsadó kedden az MTI-vel.

"Minden év december 5-én az a 2004-es szégyenteljes nap villan fel újra és újra, amikor az akkori politikai uralkodó osztály (baloldalinak nem nevezném) megtagadta, hogy elszakított nemzettársaink hozzánk is tartozhassanak. Meg lehet-e ezt bocsátani? Voltunk néhányan, akik tiltakoztunk e védhetetlen álláspont ellen. De a neoliberális gőg már akkor is mindent megtett azért, hogy a gyűlölet magvát elültetve, a végletekig élezze az ellentétet magyar és magyar között" - írta Szili Katalin.



Hozzátette: ma már világosan látható, hogy a világrendszer változása során miként értékelődik fel a nemzeti érdekek képviselete, és milyen fontos szuverenitásunk védelme.



Az unió jelenlegi vezetése azonban földrészünket az USA vazallusává, polgárait pedig kiszolgáltatottá teszi, s ezzel megtagadja a jobb európai jövőt építő alapítók álmát - fogalmazott, hozzáfűzve, hogy amit most az uniós vezetők és bürokraták képviselnek, az nem lehet Európa jövője!



"Ahogyan a ma még kisebbségnek látszó nemzeti elképzeléseket elnyomják, az érinti nemzetünk sorsát, jövőjét is! Közös jövőnket tehát mindenképpen meg kell védeni!" - hangsúlyozta.



Úgy folytatta, hogy az elmúlt 13 esztendő nemzetpolitikai lépései erősítik az összetartozást: a 2010-ben született jogszabályok, a magyar-magyar párbeszéd intézményeinek helyreállítása gyógyítja ugyan a 19 éve kapott sebet, de a sebhely örökre emlékeztet az árulásra.



A főtanácsadó szerint a mostani ellenzék túlnyomó többsége a mai napig "egy gyékényen árul" a nemzettagadók figuráival; politikájuk középpontjában ma nem külhoni közösségeink megtagadása, hanem a haza kiárusítása áll.



Ez sem kevésbé veszélyes, ők sem mások, mint a 2004-es neoliberális gőg örökösei - emelte ki Szili Katalin.



"Ez a szomorú nap a szégyenteljes népszavazásra emlékeztet, és cselekvésre késztet. Ellenállásunkat itt és most a nemzeti konzultációban való részvétellel tudjuk a leghatározottabban kifejezni!" - fogalmazott.





