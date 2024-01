„A 24. órán túl vagyunk"

2024. január 4. 11:32

bbc

Európának határozott lépéseket kellene tennie a még súlyosabb, migrációs hátterű események megelőzésére - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön. Bakondi György úgy értékelte a helyzetet: "a 24. órán túl vagyunk".

Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban Európa nagyvárosaiban migránsok részvételével olyan események zajlottak - a többi között a Hamász melletti tüntetések -, amelyek azt jelzik, hogy az illegális bevándorlók egyre nyíltabban és egyre erőszakosabban kerülnek konfrontációba az államhatalommal.



A bevándorlók ezzel is kifejezik hozzáállásukat a befogadó ország jogrendjéhez, államhatalmi szervezeteihez és lakosságához - tette hozzá Bakondi György.



"Szó sincs a részükről integrációról és felzárkózásról" - emelte ki, megjegyezve, hogy egyre több a bűncselekményekkel és a terrorizmussal összefüggő esemény.



A főtanácsadó a júniusi európai parlamenti választásokra utalva közölte: abban bíznak, hogy az említett, súlyos következményekkel járó események talán majd az idén "fordulathoz vezetnek az európai szintű döntéshozatalban".



Bakondi György azt mondta, a nemzetállamok szintjén "egyre inkább érik a magyar álláspont elfogadása", amely szerint az érkezőket az Európai Unió határain kívül kell megszűrni, csak azokat szabad beengedni, akiknek a jogi előírások alapján a hatóságok menekültstátuszt biztosítanak.



Ugyanakkor - tette hozzá - a széles plénum előtt a tagállamok a többségi álláspontra helyezkednek. Abban reménykednek, hogy megtalálják majd azokat a kiskapukat, amelyekkel meg tudják majd akadályozni az újabb bevándorlótömegek érkezését - utalt a közelmúltban elfogadott uniós migrációs paktumra.



Arra is kitért, hogy egyre több azon tagállamok száma, amelyek a schengeni övezethez tartoznak és visszaállították a határellenőrzést. Ezek az államok úgy ítélik meg, hogy az érkező migránsok száma és a társadalomi veszélyességük miatt határozott lépéseket kell tenni a bejutás megakadályozására.



Kiemelte, hogy 80 százalék fölött van azoknak az illegális bevándorlóknak az aránya, akiket ugyan kiutasítottak valamelyik uniós országból, de az intézkedést nem hajtották végre.



Bakondi György elmondta azt is, hogy a fokozott rendőri jelenlét miatt jelentősen csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma a szerb-magyar határon.

A román-magyar határon is eredményes a közös határellenőrzés, nemrégiben egy 140 fős, kamionban utazó bevándorlócsoportot sikerült elfogni - ismertette.



A miniszterelnök főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában arra hívta fel a figyelmet, hogy 2024-ben további jelentős migrációs hullámra kell számítani a többi között a Száhel-övezet válsága és az Hamász izraeli támadásai miatt.



MTI