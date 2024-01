A migrációs paktum nagy csapás

2024. január 11. 12:36

Súlyos következményei lehetnek a Brüsszelben áterőltetett migrációs paktumnak - erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában csütörtökön.

Bakondi György elmondta: Brüsszelben 2016 óta próbálkoznak hol önkéntes, hol kötelező formában a migránskvótával, s nemrég sikerült egy átfogó migrációs paktumot áterőltetni. Ennek már az elfogadása is különös: a döntés nem egyhangú, kapkodva született, nyilvánvaló politikai megfontolásból, hogy még a júniusi EP-választás előtt kész helyzetet idézzenek elő.



A paktum szerint a brüsszeli központból fogják intézni a migránsok elosztását, kötelező kvótákat szabnak ki az egyes tagállamokra, ami elvileg pénzzel megváltható: minden egyes migráns esetében 8 millió forinttal. Válsághelyzetben azonban a tagállamok kötelezhetők migránsok befogadására, a kvótán felül is, s ez már nem váltható meg pénzzel - ismertette a szakember.



Hozzátette: a jelenlegi magyar gyakorlat az, hogy a belgrádi magyar követségen nyújthatók be kérelmek, s az érkezők ott várják ki ügyük elbírálását. A paktum szerint azonban a kérelmezők már beléphetnek az ország területére, ahol sokezres, tízezeres migránsközpontokban várhatják kérelmük elbírálását. A nyugati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy akik egyszer beléptek egy EU-s országba, azoknak hiába utasítják el később a kérelmét: a kiutasítottak alig 20 százalékát lehet ténylegesen eltávolítani az országból.



Brüsszel tehát a migránskvótával súlyos következményeket idézhet elő. Ha ezt meghallják az afrikai, ázsiai tömegek, az egy újabb ösztönzés lesz, hogy útnak induljanak az EU felé. Tavaly csak a három fő migránsútvonalon 355 ezren érkeztek Európába, 2016 óta ez a legmagasabb szám, s ez a trend idén is folytatódhat a nemzetközi válságok miatt. A szilveszterkor Nyugat-Európa számos városában tapasztalt atrocitások pedig jelezték milyen súlyos nemzetbiztonsági, közbiztonsági kockázatot jelent az ellenőrizetlen migráció - figyelmeztetett a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.



Bakondi György emlékeztetett arra is, hogy a svéd miniszterelnök nemrég már arról beszélt: Svédország Európa legkockázatosabb országává vált, közbiztonsága drasztikusan romlott, az ország lakosságának már a 20 százaléka migráns hátterű.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója elmondta: egy törvénymódosítással bevezették a magyar jogrendben a riasztó lövést, amivel figyelmeztethetik, feltartóztathatják azokat az országhatárra érkezőket, akik műszaki akadályokat rongálnak meg, fenyegetik a határt védőket.

