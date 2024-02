A brüsszeli szélsőség migrációs paktumja rombol

2024. február 17. 08:46

A "Soros-tervvel" egybecsengő brüsszeli migrációs paktum nem az európai emberek érdekét szolgálja - erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Annak kapcsán, hogy az Európai Parlament (EP) állampolgári jogi, bel- és igazságügyi (LIBE) bizottsága elfogadta a migrációs paktumot, Bakondi György azt mondta: ezzel csak azt próbálják kommunikálni, hogy szigorítottak a határőrizeten. Továbbá azért volt szükség az eljárási szabályokat is figyelmen kívül hagyó gyors jóváhagyásra, hogy még a júniusi EP-választás előtt kész helyzetet teremtsenek.



Ám a migrációs paktum számos eleme elfogadhatatlan, így például a migránsok kvóták szerinti elosztása, és be nem fogadásuk esetén a pénzügyi büntetés.

Ráadásul a határvédelem nem is uniós, hanem tagállami hatáskör - fűzte hozzá.



Bakondi György hangsúlyozta, ez Magyarország számára elfogadhatatlan, jogilag sem kivitelezhető, és az EU belső rendjét is fenyegeti a közbiztonság és terrorizmus szempontjából.



Az európai emberek számára egyre elfogadhatatlanabb a balliberálisok migránspolitikája, így várhatóan csökken pártjaik súlya az EP-választás után - tette hozzá.



Bakondi György beszélt arról is, hogy a Frontex - az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége - adatai szerint tavaly másfélszer annyian indultak útnak Nyugat-Afrikából Európába, mint tavalyelőtt. Ennek oka, hogy a Száhel-övezet országai - például Csád, Mali - már nem tudják feltartóztatni az Afrika mélységéből meginduló illegális bevándorlókat, s így egyre többen jutnak el Észak-Afrikába, majd onnan a Földközi-tengeren át Európába.



Hozzátette: a Szerbia felől érkező migrációs nyomás ugyan valamelyest csökkent, miután az északmacedón határon is teljesítenek szolgálatot magyar és osztrák rendőrök, szerb kollégáik pedig igyekeznek megakadályozni, hogy az illegális bevándorlók megközelítsék Magyarország déli határát. A migránsok legfőbb útvonala Bosznia-Hercegovina, illetve Románia felé terelődött, de ha változnak a körülmények, ismét nagyobb nyomás alá kerülhet az ország déli határa - mondta Bakondi György.



