A kommunizmus kísértete újra bejárja Európát

2024. február 25. 22:56

Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője beszédet mond a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézet falán elhelyezett emléktáblánál tartott megemlékezésen a kommunizmus áldozatainak emléknapján, 2024. február 25-én. MTI/Lakatos Péter

A kommunizmus szelleme ismét kísérti Európát, csak mostanában nem szovjet szuronyok kísérik a kommunistákat, hanem amerikai dollárok milliói - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető főtitkára vasárnap Budapesten.

Latorcai Csaba a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján a Gyorskocsi utcai büntetés-végrehajtási intézet falán elhelyezett emléktáblánál azt mondta, hogy az 1940-es években is csak idegen érdekek helyezték hatalomra a kommunistákat. "Sem akkor, sem most nem kell a magyaroknak a kommunizmus" - emelte ki a politikus.



Úgy fogalmazott: a kommunizmus áldozatainak öröksége és üzenete, hogy Magyarországot csak a keresztény kultúrára lehet építeni. Csak ez a kultúra teszi lehetővé, hogy gyermekeink is szabad és szuverén országban élhessenek - mondta.



Emlékezzünk az áldozatokra, ők vívták ki a szabadságot, azt, hogy Magyarország ma szuverén és szabad, egyenrangú tagja az európai nemzetek körének - hangsúlyozta a politikus.



Arra is kitért, hogy 75 éve, 1949 februárjában kezdődött el az a "jól konstruált kommunista kirakatper", amelyben egy hét alatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a "kommunizmus legnagyobb ellenfelét", Mindszenty József hercegprímást.



Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, a család és a keresztény hit fontosságát emelte ki beszédében. A nyugat-európai népek ma "transzcendens árvaságban" élnek - mondta. Hozzátette, a migráció miatt más országokból, más kultúrával rendelkező "tömegek özönlik el a hitehagyottá vált Nyugat-Európát".



Nyugat-Európának a krisztusi útra kell visszatérnie - emelte ki, megjegyezve, hogy a kereszténydemokrácia, a keresztényszociális út jelenti az emberiség felemelkedését, a "szeretetcivilizáció felépítését".



Gór Csaba, a Fidesz választókerületi elnöke Budapest 4. számú választókerületében arról beszélt: a magyarok úgy tudták legyőzni a kommunizmust, hogy ragaszkodtak nemzeti eszméikhez. "Összefogtunk és nem adtuk fel hazaszeretetünket, szuverenitásunkat, kitartottunk a kereszténység értékei mellett" - hangsúlyozta.



Bálványkövi István, a KDNP II. kerületi elnöke azt mondta, hogy Magyarország erős nemzeti identitásának köszönhetően mindig át tudja vészelni a nemzeti sorscsapásokat.



A megemlékezés végén az emléktáblánál koszorút helyeztek el a politikusok, mások mellett Latorcai Csaba, Simicskó István, Bagdy Gábor, a KDNP budapesti szervezetének elnöke, Gór Csaba, Bálványkövi István, valamint Dombi Rudolf olimpiai és Európa-bajnok kajakozó.



