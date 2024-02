Atlanti spekuláns diktál a korrupt EU-garnitúrának

Nyugat-Európában súlyosan romlott a közbiztonság - terrorcselekmények, nők elleni erőszak, gettósodás -, megjelent újra az antiszemitizmus és megkezdődtek a támadások a szuverén nemzeti állam, a család, a kereszténység ellen - folytatta Bakondi György. Az EU "tartja a Soros-terv ütemét."

2024. február 29. 10:31

Kiderült, hogy több mint egymillió ember kért menekültstátuszt tavaly az Európai Unióban, és a nyílt társadalom programja szerint évente pont ennyi illegális bevándorlóra van szükség, tehát az EU "tartja a Soros-terv ütemét" - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Az adásban elhangzott, hogy a Frontex statisztikái szerint tavaly akkora volt a migrációs nyomás, mint 2016 legkritikusabb időszakában, 2022-höz képest pedig 17 százalékos növekedés történt. Bakondi György közölte, az idei év első két hónapjában szintén jelentősen nőtt a migráció a spanyol útirányban, valamint az olasz partoknál és a görög szigeteknél is.



Tehát minden ok megvan, hogy azt feltételezzük, idén is folytatódni fog ez a tendencia, az illegális bevándorlás tömegessé válása és ebben a szervezett bűnözés térnyerése - jelentette ki a főtanácsadó.



A magyar határokat illetően elmondta, hogy a szerb hatóságok által bevezetett szigorítások érvényben vannak és érvényesül az osztrák-magyar-szerb együttműködésben a macedón határ őrizete. Ez nehézséget okoz a migránsoknak a magyar határ megközelítésében; sikerült szétbomlasztani azokat az embercsempész bandákat, amelyek tavaly tarthatatlan állapotokat okoztak - fejtette ki a főtanácsadó.



Beszámolt arról, hogy idén eddig 535 határsértőt fogtak el, ami sokkal alacsonyabb a tavalyi év utolsó hónapjainak adatainál, ugyanakkor a 2015 előtti "békeévekhez" képest mégis növekedés, hiszen akkor évente háromszáznál nem volt több határsértő. Tehát a szigorú határőrizetre továbbra is szükség van - szögezte le Bakondi György.



Az uniós migrációs paktummal kapcsolatban azt mondta, láthatóan sürgős volt a baloldali-liberális többségnek, szerinte azért, mert szeretnék az európai embereknek bizonyítani, hogy érzékelik a negatív jelenségeket, másrészt azért, hogy még a jelenlegi összetételű Európai Parlament szavazhasson róla. Bakondi György reményét fejezte ki, hogy az EP-választásokat követően a baloldali-liberális túlsúly csökkenni fog, és az európai emberek biztonságára nagyobb figyelmet fordító politikai többség alakul ki.



Úgy vélte, a paktum nem fogja növelni a biztonságot. Figyelmeztetett, vannak olyan elemei, amik ellentétesek a magyar emberek akaratával, például a kvóták szerinti elosztás. Rámutatott: kilenc millió forintot kellene fizetni minden egyes migráns után, akit nem fogadunk be, "válsághelyzet" esetén pedig felső határ nélkül dönthetnek arról, mennyit kell befogadnunk, és nyugat-európai szintű ellátást biztosítani a számukra.



A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Bakondi György emlékeztetett, hogy 2015 volt az az év, amikor megjelent a tömeges illegális migráció, amely erőszakkal is áthatol a határokon. Erre választ kellett adni, és a magyar válasz világos volt: csak az léphet be, akit a jogszabályok alapján a hatóság beenged, ismeretlen személyazonosságú emberek nem haladhatnak át az országon.



Emiatt rendkívül sok politikai támadást kaptunk - mondta a belbiztonsági főtanácsadó, felidézve, a nyugat-európai médiában a tudósítások tele voltak hazugságokkal az illegális migránsokról, akik szintén hazudtak életkorukról, állampolgárságukról, képzettségükről.



Azóta Nyugat-Európában súlyosan romlott a közbiztonság - terrorcselekmények, nők elleni erőszak, gettósodás -, megjelent újra az antiszemitizmus és megkezdődtek a támadások a szuverén nemzeti állam, a család, a kereszténység ellen - folytatta Bakondi György.



Megjegyezte, több európai országban nemrég eritreaiak csaptak össze, és utána megtámadták a rendőröket is. Ez egy Eritreában keletkezett ellentét, amit behoztak Európába; látható, hogy a konfliktusokat, valamint az antiszemitizmust, a keresztény-ellenességet is behozták - állapította meg a főtanácsadó.



Kijelentette, ennek bizonyosan politikai okai vannak - az említett Soros-terv -, mivel a munkavállalókat egyszerűbb lett volna legális migrációval, vízummal behozni.

