Az embercsempész bűnözést támogatná az EU

Az embercsempész alvilág beépült az Európai Unió garnitúrájába. A korrupt brüsszeli szélsőség az embercsempészetet segítő, önmagukat civil szervezeteknek hazudó maffiákat kivonná a büntethetőség elól.

2024. március 6. 11:14

Ma már az emberek úgy gondolják, hogy a migránsok korlátozás nélküli beáramlása és ennek negatív hatásai nem kívánatosak, ami lassan politikai változásokat is generál - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.

Bakondi György úgy fogalmazott: a baloldali, liberális párti elit, amely az Európai Uniót is irányítja, úgy érezte, ha sietve elfogadnak egy kilenc jogszabályból álló paktumot, akkor azt mondhatják az európai választásokra készülő polgároknak, hogy fölismerték a problémát és kezelik. Vagyis a külső határokat szigorúan őrzik, segítenek azoknak, akiknél túl nagy tömeg van, ujjlenyomatot vesznek, és mivel a külső határnál lesznek a migránsgettók, könnyebb lesz a kitoloncolás is. Tehát ez a csomag pozitív hangulatkeltésre is alkalmas, ami a választási kampányban is kétségtelenül felhasználható - értékelt a főtanácsadó.



Kedden az igazságügyi miniszterek tanácskozása után az is kiderült - folytatta Bakondi György -, hogy egy olyan jogszabályon dolgozik az Európai Unió, amely szerint az illegális bevándorlókat segítő civil szervezeteket nem lehet majd büntetőjogi felelősségre vonni. Ez egy kötelező jogszabály lenne, vagyis bizonyos csoportokat, akiket senki nem választott meg, kivennének az államok büntetőjogi szabályozása alól.

Ha ezt más teszi, akkor az embercsempészésnek minősül - mutatott rá a főtanácsadó.

A migráció, a gender és a háború "hármasát" érintően jelezte, Hollandiában éppen az anya kifejezést törölték el, Franciaországban pedig az elnök többedszerre jelentette ki, hogy NATO-s élőerőket kell vezényelni az ukrán frontra.



"Amikor azt mondjuk, hogy háborús veszély áll fönn Európában, és ennek kezelése - beleértve a migrációt is - nem túl jó úton jár, akkor nem túlzunk, hanem valóságos veszéllyel nézünk szembe, amely az európai emberek biztonságát rendkívül súlyosan érinti" - jelentette ki Bakondi György.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arról beszélt, hogy minden, a magyar kormány által negatívnak tartott szabályozó szerepel a 9 jogszabályból álló migrációs paktumban. Magyarország szerette volna elérni, hogy az Európai Unió betartsa saját eljárási szabályait, és egyhangúan hozzon döntést - jegyezte meg.

Ezzel kapcsolatban két kérdés merül fel: az egyik, hogy miért volt ilyen sürgős, a másik, hogy melyek az elfogadhatatlan elemek - mutatott rá Bakondi György.

A sürgetés oka szerinte az, hogy közelednek a választások, és szerették volna ha a jelenlegi összetételű parlament fogadja el a szabályozást. A másik, hogy a 2015 óta a bevándorláshoz kapcsolódó súlyos negatív események elérték a "politikai véleményalkotás szintjét", és a lakosság, amely most szavazni fog, nem gondolja úgy, mint a baloldali-liberális többség, hogy pozitív dolog a bevándorlás, tovább kell folytatni - éppen ellenkezőleg.

Az új jogi szabályozás nyilvánvalóan a kampány része lesz. Azt fogja üzenni, hogy "szigorítottunk, a külső határellenőrzést erősítettük" - összegzett.

A Magyarország számára nem elfogadható elemek a következők: a kvóták szerinti elosztás, amikor Brüsszel dönti el, hány embert kell befogadnunk, migránsgettókat kellene létrehoznunk a külső határok térségében, gyorsítani kellene a politikaimenekült-kérelmek elbírálását, majd azokat, akik nem kaptak menedékjogot, nekünk kellene kiutaztatni, ahonnan érkeztek - sorolta.

"Ez egy olyan csapdahelyzet, ami nagyon súlyos következményekkel jár Európa biztonságára. Ezért abban bízunk, hogy az európai uniós választások kapcsán változásokat tudunk elérni az Európai Parlament összetételében" - mondta Bakondi György a Kossuth rádióban.

MTI