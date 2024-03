Kéz a kézben a Momentum és a DK

Hiába hangoztatta még pár hónapja Donáth Anna, hogy a Momentum le akar számolni a Gyurcsány Ferenc-féle hazugság kultúrájával, és egy DK-mentes ellenzéket akar, a liberális párt szinte az összes budapesti kerületben és egyre több vidéki városban állapodik meg a Demokratikus Koalícióval.

2024. március 25. 09:35

Ahogy közeledik az önkormányzati választás, és a pártok hivatalosan is bejelentik jelöltjeiket, egyre inkább úgy tűnik, a DK által képviselt „hazugság kultúrája” már egyáltalán nem szúrja a Momentum szemét. A népszerűségi dugóhúzóban lévő liberális párt ugyanis egyre több helyen jelenti be közös indulását Gyurcsány Ferenc pártjával, melynek tavaly októberben Donáth Anna még kvázi hadüzenetet küldött.

Gyurcsány és a hazugság politikája

Emlékezetes, a Momentum EP-képviselője nyílt levélben fogalmazta meg kritikáját a DK-val szemben, eszerint a Demokratikus Koalíció a hazugság kultúráját képviseli, amely súlyos gátja a kormányváltásnak. Donáth szerint amellett, hogy a DK hazugságokkal kampányol, és nem mutat valós adatokat aktivistái számáról, a legkomolyabb gondot az jelenti, hogy korábban Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnökeként tudatosan, előre megfontoltan hazudott egy teljes országnak hatalma megtartása érdekében, majd a megnyert választások után, amikor kiderült, hogy nagy a baj, és megszorítást megszorítás követett, hogy a csőd elkerülhető legyen, nem vállalt felelősséget tetteiért.

– Az ilyen hazugságot ritkán bocsátják meg a szavazók. […] Márpedig ma Magyarországon esélye sincs valakinek kormányváltó többséget kovácsolnia anélkül, hogy vállalná a felelősséget a saját korábbi tetteiért – fogalmazott Donáth, aki szerint „ezért akadálya a Demokratikus Koalíció politikai kultúrája a kormányváltásnak. Hatalomgyakorlási elveikbe ugyanis a felelősségvállalás és a hibák elismerése egész egyszerűen nem fér bele”. „Ez az egyik legfontosabb oka annak is, hogy a DK a legelutasítottabb párt az ellenzéki szavazók körében: elnökük soha nem ismerte el a felelősségét a magyar gazdaság csődközeli helyzetbe sodrásáért. Hazudott a választóknak, államcsőd szélére juttatta az országot, és sosem követte meg ezért a társadalmat” – írta tavaly a Momentum EP-képviselője, később pedig egy interjúban azt közölte, „a Momentum most olyan szövetség megépítésén dolgozik, amelyhez csatlakozni tudnak azok a pártok, politikusok és civil szervezetek is, amelyek szeretnének egy DK-mentes ellenzéket”.

Vidéken szent a béke

Mindezek után minimum visszás, hogy amint a DK bejelentette, támogatják Karácsony Gergelyt, a liberális párt is azonnal beállt a főpolgármester mögé. Ez tavaly november végén történt, a két párt pedig azóta több fővárosi kerületben és vidéki városban állapodott meg közös jelölt állításában. Legutóbb például Zalaegerszegen állt ki a nyilvánosság elé Keresztes Csaba, a DK választókerületi elnöke, aki közölte, a két párt a zalaegerszegi önkormányzati választásra politikai szövetséget köt. Közös jelöltet állítanak a 12 választókerületekben és a polgármesterjelöltjük is közös lesz. Mint mondta, a DK olyan szövetségest keresett, „amely hasonló célt jelölt ki, és amelyben megbíznak”.

Ruzsics Milán, a Momentum Mozgalom megyei elnöke pedig arra utalt, hogy hosszabb időre visszatekintve – anno már az előválasztásban – nagyon jó együttműködés alakult ki a DK-val, ez alapozza meg a mostani közös politizálásukat. Együttműködési megállapodás született arról is, hogy a két párt közösen támogatja Hartmann Ferencet Veszprémben, Jeszenszki Andrást Nyíregyházán, Horváth Jácintot Nagykanizsán, valamint Pintér Attilát Kaposváron. Emellett – a tervek szerint – a DK Egerben visszalépteti az eddigi polgármesterjelöltjét, Balázs Miklóst, és beáll a momentumos Jánosi Zoltán mögé, de Debrecenben is a momentumos Mándi Lászlót támogatják, aki mögött ott áll az LMP, az MSZP, a Jakab Péter-féle Nép Pártján és a Szikra Mozgalom is. Jelen állás szerint Szolnokon a Momentum támogatja a DK–MSZP polgármesterjelöltjét, Győrfi Mihályt, noha a liberálisoknak már volt saját jelöltjük Miskolczi László személyében.

A fővárosban is együttműködnek

Budapesten is több kerületben már megegyezett a Momentum a hazugság kultúráját képviselő DK-val. Noha a két párt külön fővárosi listát állít, arról megállapodtak, hogy mindkét párt támogatja a másik fél 2019-ben győztes polgármestereinek újrázását. A Momentum így Budapesten beállt a DK öt regnáló kerületvezetője mögé, míg Gyurcsányék három momentumos polgármester újrázása elé nem gördítenek akadályt.

Ezentúl gyakorlatilag minden kerületben sikerült megegyezni, melynek értelmében a Momentum Újpesten, Kőbányán és Pesterzsébeten támogatja a DK polgármesterjelöltjét, cserébe a DK az V. kerületben, Hegyvidéken, Csepelen és Soroksáron áll be a liberális jelölt mögé. Jelen állás szerint egyedül Budafokon indul egymás ellen a két párt, a DK Perlai Zoltánt, míg a Momentum Havasi Gábort ajánlja a választóknak, így itt előválasztáson dőlhet el, végül ki indul júniusban. Mindent egybevéve úgy tűnik, a Momentum végül szemet huny Gyurcsány Ferenc viselt dolgai felett, amivel elismeri, hogy nincs DK-mentes ellenzék, csak egy baloldal, csak egy ellenzék létezik, melynek célja itthon és Brüsszelben ugyanaz.

Magyar Nemzet