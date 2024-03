Vidéken élni vonzó életstílust jelent

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkár rögzítette, a kormány egyik legfontosabb célja, hogy városban vagy vidéken élni ne életminőségek közötti, hanem életstílus melletti választást jelentsen.

2024. március 25. 22:19

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. március 25-én. MTI/Kovács Attila

Fidesz: milyen fejlesztések lesznek Kelet-Nógrádban? Becsó Zsolt (Fidesz) arról érdeklődött, mit tesz a kormány a kelet-nógrádi települések fejlesztése érdekében. Beszámolt a tavaly Bátonyterenyén lezárult fejlesztésekről, ezek között említette a Zagyva-völgyi kerékpárutat és a településen létesült ipari parkot.



Közölte, az operatív programok 2024-ben egyelőre rendben haladnak, az uniós források érkezésével pedig minden korábbinál több pénz lesz a települések fejlesztésére, a vidék megerősítésére. Szólt arról is, hogy a térségben 2024-ben egyebek mellett óvoda- és iskolafejlesztés is lesz, összesen 450 milliárd forintos támogatásból.



KDNP: milyen eredményei vannak a felsőoktatási felvételi eljárásnak?



Juhász Hajnalka (KDNP) az idei felsőoktatási felvételi eljárás eredményeiről érdeklődött. Elmondta, az utóbbi években a baloldal többször is kritizálta a felsőoktatás átalakítását, egyebek mellett a modellváltást. Az elmúlt időszak azonban a legsikeresebb felvételi eljárást produkálta, több mint 126 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, ami 27 százalékos növekedést jelent; a jelentkezők több mint 60 százaléka a modellváltott egyetemeket választotta - mondta.



Hozzátette: 72 százalékkal nőtt a pedagógusképzésre jelentkezők száma, így tavaly több mint 13 ezren kezdhették meg a felsőoktatásban tanulmányaikat.



Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, 2022-ben alakították át a felvételi rendszert, amelynek sikere tovább folytatódik. 2023-ban 33 százalékkal, 106 ezerre nőtt a felsőoktatásban felvettek száma az előző évhez képest - részletezte.



Ismertetése szerint idén 120 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba, tavalyhoz képest nőtt a műszaki, természettudományi és informatikai képzésre jelentkezők száma is.

