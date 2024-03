Rossi: szenvedős volt ez a mérkőzés

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (j) és Szoboszlai Dominik a Magyarország - Koszovó barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2024. március 26-án. MTI/Illyés Tibor

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint szenvedős volt a magyar labdarúgó-válogatott 2-0-ra megnyert barátságos mérkőzése a koszovói csapat ellen.

"Négy hónap után találkoztunk újra a kerettel, ez elég sajátságos helyzet, mert közben nincs összetartás. Akik nem kezdtek eddig, azokat ezen a második meccsen tesztelni és látni akartam a jó fizikai adottságokkal rendelkező Koszovó ellen. Ráadásul Sallai Roland és Kerkez Milos szereplését kisebb sérülés miatt ugyanúgy nem kockáztattuk meg, ahogy Willi Orbánét sem. Így hét helyen változtattam, ilyenkor nem működnek úgy az automatizmusok" - értékelte az MTI érdeklődésére az első félidei gyengébb játékot a szakvezető, aki elismerte, szenvedős volt ez a mérkőzés, így bár régen veszítette el a türelmét, most mégis kijött a sodrából. "Sallai és Kerkez csak elővigyázatosságból maradt ki, ha ez az Eb első meccse lett volna, mindkettő játszik. Ennyi különbség feltétlen van tét- és barátságos mérkőzés között".



Azt viszont hangsúlyozta Rossi, hogy még a mostani játék fényében is egyértelmű a válogatott fejlődése, mert ő azért emlékszik arra, hogyan futballozott a nemzeti együttes 2020 előtt. Emlékeztetett arra is, hogy 2022 óta mindössze háromszor szenvedett vereséget a válogatott, amelynek veretlensége immár 14 mérkőzés óta tart.



"Ha valaki azt gondolja, kilencven percig dominálnia kell a magyar válogatottnak, az el van tájolódva. Az nem reális várakozás, hogy az elsőtől az utolsó percig diktáljuk a tempót. Ma sem loptunk meg senkit, még ha nem is lőttünk kapura az első félidőben" - fogalmazott Rossi, aki a 61. mérkőzésével utolérte Mészöly Kálmánt a szövetségi kapitányok rangsorának harmadik helyén.



Az 59 éves szakember a hajrában újoncot avatott Mocsi Attila személyében. Megfogalmazása szerint díjazni akarta a kitartását, mert már többször a keret tagja volt a védő, ahogy Szalai Gábor is. Reményei szerint a jövőben utóbbi is lehetőséget kaphat.



Az egyes játékosok értékelésében dicsérte Szalai Attilát, aki meglátása szerint "remekül fedezte" a rivális hórihorgas csatárát, illetve a szünetben becserélt Schäfer Andrást is, akire már 17 évesen felfigyelt az MTK-ban, amikor még "messze volt a válogatottól". Az Union Berlin középpályását jó hozzáállása és az öltözőre gyakorolt jó hatása miatt méltatta.



"Gazdagtól viszont többet várok, ezt nem fogom szépíteni. Kapott játékperceket már korábban is. A klubjában más szerepben játszik, most azt kértük tőle, mélységből támadjon többet, de nem igazán sikerült" - mondta a philadelphiai támadóról Rossi, aki a Budapest Honvédnál már volt edzője a kispesti nevelésű futballistának.



Rossi az Eb-keretet illetően úgy fogalmazott, bár minden pozíció esetében olyan konkurenciaharc lenne, mint a kapusposzton Gulácsi Péter és Dibusz Dénes között, azonban Sallai Rolandot és Szoboszlai Dominikot név szerint is megemlítette, mint akiket nem tudna hasonló kvalitású játékossal pótolni.



"Hatvan percig jól játszottunk és labdabiztosak voltunk. Széleken akartunk támadni és létszámfölényt kialakítani, voltak jó helyzeteink, akár vezethettünk volna. A hatvanadik perctől megváltoztatta játék képét az ellenfél vezetése" - mondta a koszovóiak német szakvezetője, Franco Foda. "Hátrányban már nagyon nehéz a magyarok ellen játszani, mert nagyon jók az átmenetben".



Foda úgy vélte, a magyar csapat megérdemelten jutott ki az Eb-re, sőt, ott szerinte bármelyik csapatra veszélyes lehet. Szoboszlait kiemelkedő labdarúgónak nevezte, illetve a csapat céltudatosságát dicsérte, amit abban látott, hogy bár hatvan percig helyzetük sem volt a magyaroknak, az elsőt viszont rögtön kihasználták. Sajnálta, hogy a bekapott gól túl nagy hatással volt a saját tanítványaira.



A nemzeti együttes legközelebb - már a közevetlen Eb-felkészülés jegyében - június 4-én az írek vendégeként lép pályára a dublini Aviva Stadionban.

