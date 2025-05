Bondoró

2025. május 24. 19:08

Június 27. és 29. között rendezik meg a 7. Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált Balatonalmádiban, ahol a színházi előadások mellett koncertek és családi programok közül is válogathatnak majd az érdeklődők - tájékoztatták a rendezvény szervezői az MTI-t.

Közleményük szerint gyerek- és családi programok sokasága, gólyalábasok és tűzshow is várja majd a Balatonalmádiba érkezőket. Az ingyenesen látogatható fesztivál az Öregpark mellett új helyszíneken is megjelenik majd a város utcáin, terein.

A programban szerepel a BAB Társulat Fenevadak című előadása. János Vitéz történetét mutatja majd be Boka Gábor Színháza, valamint fellép a Taurin Cirkuszcsoport is, amelynek tagjai Mirror Men című sétáló attrakciójukon túl kosztümös, maskarás mutatvánnyal is készülnek.

Zenei programokat kínál Mr. Firehand & Jumping Matt, azaz Pribojszki Mátyás és Dániel Balázs duója, továbbá fellép a Crazy Daisy Jug Band és az A La Gainsbourg duó is, amely a francia sanzon megújítójaként számontartott Serge Gainsbourg slágereit és kevésbé ismert dalait értelmezi újra.

A gyerekeket az Illaberek Bábszínház várja a Vitéz László című előadással, és Rumi László, a GurigaKoffer Bábszínház művésze jóvoltából a Rút kiskacsa is megelevenedik a Bondorón. Mesekoncertet ad az amerikai származású Danny Bain és Ágoston Béla is, a Kámfor Zenés Bábszínház pedig a Csillagszemű juhász történetét eleveníti meg.

A fesztivál estéit tűzshow zárja majd: a Kreatív Kráter Kör és a Taurin Cirkuszcsoport is fellép Balatonalmádiban. A hagyományokhoz híven a vasárnapi záró felvonulást követően a Bondoró főnixmadara ismét lángra kap majd, hogy jövőre hamvaiból újra feléledhessen és visszatérhessen. A záró tűzshow és főnixégetés a Tűzmadarak előadásában lesz látható.

Bár a fesztivál ingyenes, bevezetik a kalapozás műfaját is, így a közönségnek lehetősége adódik arra, hogy támogassa a neki tetsző produkciókat - zárul a közlemény.

MTI