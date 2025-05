Kallas leváltotta a demokráciát

Brüsszelben egy ideje elfelejtették, vagy végtelen hataloméhségükben ignorálni merészelik a demokráciának azt az alapelvét, hogy az ellenzéket nem lehet teljesen kizárni mindenből. A liberálbalos társaság éppen azt ássa alá ezzel a gyakorlattal, amit maga naponta kér számon másokon: a fékek és ellensúlyok gyakorlatát.

2025. május 24. 06:48

Brüsszelben kezdik felismerni, hogy hibát követtek el Kaja Kallas volt észt kormányfő kinevezésével az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének posztjára - közölte az orosz Külső Hírszerző Szolgálatának (SZVR) sajtóirodája szerdán a honlapján hírszerzései értesülésekre hivatkozva. Kövesdi Károly Európa-érmes újságírónak tett föl kérdéseket a Gondola.

- Szerkesztő úr, Kaja Kallas EU-főbiztos úgy fogalmazott az amerikai elnökkel szemben, hogy +a szabad világnak új vezetőre van szüksége+. Tehát néhány hónappal az után, hogy az amerikaiak nagy többsége, vitathatatlan tisztaságú választáson úgy döntött, hogy Trump legyen az USA elnöke, egy EU-főbiztos egy személyben felülbírálta a demokráciát, jelképesen leváltotta az elnököt. Itt csupán a liberalizmus elmetorzító hatásáról van szó, vagy egy konkrét személy egyedi megháborodásáról? Miért?



Nem ismerem Kaja Kallas előéletét és eddigi pályafutása sem úszik fényárban előttem, de ez a „felismerése” olyan elszólás volt, ami nem csupán egyszemélyes vélemény. A liberálbolsevik csapat valószínűleg testületileg úgy véli – és ebbe éli bele magát –, hogy Donald Trump elnöksége csak egy félrelépés lehet az amerikai demokráciában, a szabad világban, és majd – mint egy betegség – elmúlik. Csak ki kell böjtölni, s amennyiben lehet, minél kisebb „veszteséggel” túlélni ezt a választási ciklust. (Ha már nem sikerült kiirtani, mint egy vírust, bár volt rá vagy három kísérlet.) Természetesen várható volt, hogy Trump győzelmét nem fogadja kitörő örömmel a brüsszeli zárt osztály, de azt hinni, hogy egy nagy legitimitású, erős amerikai elnökkel szemben ilyen üzeneteket lehet megfogalmazni, az öntelt ostobaság csúcsa. Kallas egyébként a brüsszeli „semmitgondol-nagyotmond” (az orwelli „újbeszél” után szabadon) prototípusa. Arra, hogy a hölgy mennyire hűségesen játssza a ráosztott szerepet, mi sem jellemzőbb, mint amit a szerb csatlakozás kapcsán talált mondani: a Nyugat-Balkánnak ki kell használnia az EU-bővítési lendületét. Úgymond. (Csak nem a magyar elnökség visszhangzik a kicsi galamblelkében?) Vagy az ukrajnai csatlakozást (ami egy rossz vicc) véli „lendületnek”? Egészen megdöbbentő ez a szervilizmussal elegy lakájlelkület… Kallas még mindig azt hiszi, hogy működhet az a „demokráciamodell”, amikor főnökasszonya megüzeni az olaszoknak, hogyan kell „jól” választani, ha nem akarnak úgy járni, mint Magyarország.

- Az orosz hírszerzés tudni véli: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elégedetlensége abban nyilvánult meg, hogy a főképviselőt eltávolították az EU védelmi politikájának stratégiai tervezéséhez szükséges dokumentumok előkészítéséből. Ha már az évszázad legnagyobb korrupciós vádja alatt nyögő bizottsági elnök is alkalmatlannak látja a külügyi főbiztosi pozícióra Kallast, akkor mit gondoljunk az EU, egyébként nyögvenyelős kiválasztási módszeréről?



Ursula valószínűleg azt hitte, hogy észt barátnéja majd „belenő” a feladatba, mint taplógomba a fatörzsbe, de ma már ő is látja, hogy tévedett. Egy kontinens védelmi politikájának megtervezéséhez azért némi szakértelem is szükségeltetik, ez (Weöres Sándor után szabadon), nem csak „letyepetye-lepetye” a sajtó éhes és szorgos magnóiba csacsogva. A korrupciót még elviseli ez a nagy, tohonya szervezet, de ilyen súlyos témában, mint a védelmi stratégia, nem elég a felületes radikalizmus, ami a hölgyet jellemzi. E tekintetben talán óvatos optimizmust is feltételezhetünk?

- Az EU a főbiztosok kiválasztásakor kirekesztette a patriótákat, csak szélsőbalos figurákat lehetett pozícióba ültetni. Miért az az érzésünk, hogy ez a fajta brüsszeli gyűlöletpolitika nemcsak az európai demokráciát, hanem magát a demokráciát is lejáratja, társadalomszervezésre alkalmatlan modellnek tünteti fel?



Brüsszelben egy ideje elfelejtették, vagy végtelen hataloméhségükben ignorálni merészelik a demokráciának azt az alapelvét, hogy az ellenzéket nem lehet teljesen kizárni mindenből. A liberálbalos társaság éppen azt ássa alá ezzel a gyakorlattal, amit maga naponta kér számon másokon: a fékek és ellensúlyok gyakorlatát. Ez előbb-utóbb megbosszulja magát, és visszaüt rájuk. A gyűlöletpolitika nem vezet sehová, a társadalomszervezést pedig alapjaiban rengeti meg.



Molnár Pál

Gondola