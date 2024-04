Magyarok kirekesztése

A korrupt európai uniós vezetőség kirekeszti a magyar fiatalokat különleges tanulási lehetőségekből. A szélsőséges hungarofóbia ellen Rómában tanácskoztak értelmiségiek. Elítélték a rasszizmust.

2024. április 8. 20:59

A római magyar művelődési intézet – epiteszforum

A magyar egyetemek jelentős részének kizárása a közvetlen brüsszeli finanszírozású programokból igazságtalan döntés - hangoztatta Fellegi Áron, az EuroAtlantic Zrt. nemzetközi tanácsadó cég alelnöke az MTI-nek nyilatkozva a kérdésről rendezett konferencián Rómában hétfőn.

Fellegi Áron hangsúlyozta, hogy az Erasmus és a Horizon Europe programokból való kizárás nehéz helyzetbe hozza a magyar egyetemeket.



"Célunk, hogy a nemzetközi közeget, közte az olasz vállalati és egyetemi környezetet megszólítva, bátorítsuk az olasz intézményeket, egyetemeket, kutatóintézeteket, hogy a jelenlegi nehéz helyzet ellenére is működjenek együtt a magyar egyetemekkel, potenciális partnerséget építsenek fel a magyar intézményekkel"- mondta az EuroAtlantic Zrt. vezetője.



A magyar egyetemeknek az EU-forrásokból való kizárása című, angol nyelvű konferenciát, melyet az EuroAtlantic Zrt. és a Matthias Corvinus Collegium közösen szervezett, az olasz főváros magyar kulturális intézete látta vendégül. Többek között római, nápolyi és olaszországi székhelyű nemzetközi egyetemek képviselői vettek részt a találkozón.



Rodrigo Ballester, a felsőoktatás és a kutatás nemzetköziesítéséért felelős olasz miniszteri biztos "hatalmas igazságtalanságnak és gyalázatnak" nevezte több mint húsz magyar egyetem kizárását.



Az MTI-nek kijelentette, hogy a magyar egyetemisták rosszabb helyzetben találják magukat, mint orosz hallgatótársaik, akiket egyénileg nem sújt hasonló kizárás az európai egyetemeken. Rodrigo Ballester megjegyezte, "az Erasmuson túl is van élet".



Hozzátette, hogy a római konferencia a magyarországi oktatási és kutatóközpontok kiválóságának megismertetését is szolgálja, újfajta európai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésével.



A találkozó panelbeszélgetésén felszólalt Prukner Péter, a győri Széchenyi István Egyetem digitális fejlesztési központjának adjunktusa, valamint Vincenzo Lipiello, a nápolyi II. Frigyes egyetem robotika tanszékének professzora.



MTI