A Kárpát-medence legcsodálatosabb városa

„Mi azt akarjuk, hogy a Kárpát-medence legcsodálatosabb városává fejlődjön Budapest, és azt akarjuk, hogy legyen versenyképes társa Európa minden nemzetének fővárosának" - hangsúlyozta Latorcai Csaba.

Utoljára frissítve: 2024. április 12. 13:30

2024. április 12. 09:10

Mi, kereszténydemokraták azért harcolunk, hogy a nemzet és Európa maradjon meg ezeréves keresztény gyökereinél - jelentette ki Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

Közölte, a KDNP csütörtökön tartotta az ezévi Giesswein Sándor szakmai napját, amely utolsó esemény volt a kampányban történő felkészülés jegyében.

"Mostantól fogva a KDNP minden tagja és politikusa a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választásokra koncentrál, mert a tét igen nagy" - fogalmazott.



A politikus kijelentette: mi, kereszténydemokraták azért harcolunk, hogy a nemzet maradjon meg keresztény gyökereinél és Európa is úgy forduljon vissza eredeti keresztény gyökereihez, ahogy az Európai Unió alapító atyái is akarták.

Kereszténységet nem tartalmazó demokrácia diktatúrába vagy anarchiába vezet - mondta Latorcai Csaba, majd arról beszélt: azt látják, hogy Európa nyugati fele, a baloldal, a genderpropaganda diktatúrájába és társadalmi anarchiájába süllyed.



Mi ebből nem kérünk - hangsúlyozta a politikus, majd kiemelte: mi azt akarjuk, hogy Európa maradjon meg ezeréves keresztény gyökereinél.

Latorcai Csaba azt mondta: az Európai Uniót a kereszténydemokrata alapító atyák azért hoztak létre, hogy ne legyen ismét háború Európában.



"Ma ez az Európa a háború felé száguld. A béke helyett a háborút követelik Európa nyugati felében baloldali politikusok, és ugyanígy háborút követelnek hazai kiszolgálói, a külföldről finanszírozott dollárbaloldal emberei" - fogalmazott a politikus, aki azt hangoztatta: "ellent kell állni nekik, a lehetőség a kezünkben van!"



Latorcai Csaba közölte: a Giesswein Sándor szakmai napon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a KDNP elnökének és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjének előadását követően konszenzus alakult ki a párt jelenlévő tagjai között arról: minden ezközzel azon lesznek, hogy "minél több békepárti" európai parlamenti képviselőt juttassanak be az Európai Parlamentbe és a nemzet fővárosa is térjen vissza a jobboldal, a Fidesz-KDNP vezetéséhez.



Amikor a Fidesz-KDNP irányította Budapestet, akkor azt láttuk, hogy épült, szépült, fejlődött a főváros - mondta a politikus, majd arról beszélt: most azonban Karácsony Gergely főpolgármester és "körülötte Gyurcsány Ferenc kiszolgálói mindent elkövetnek azért, hogy a fejlődés visszafejlődésbe torkolljon. Hogy kosz, piszok és dugók árasszák el a fővárost."



A kereszténydemokraták nem ilyen fővárost akarnak. "Mi azt akarjuk, hogy a Kárpát-medence legcsodálatosabb városává fejlődjön Budapest, és azt akarjuk, hogy legyen versenyképes társa Európa minden nemzetének fővárosának" - hangsúlyozta Latorcai Csaba, majd kijelentette: ez a mi célunk, ezért fogunk össze, és ezért hívunk minél több embert a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választásokra, hogy támogassák a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.

MTI