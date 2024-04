A mostani EU-vezetőségnek mennie kell

2024. április 16. 20:27

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a migrációról és a határvédelemről tartott panelbeszélgetésen az Európai Parlament brüsszeli épületében 2024. április 16-án. Balról Mateusz Morawiecki korábbi lengyel kormányfő. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Az uniós migrációs és menekültügyi csomag esetében a legfontosabb kérdés, hogy azok, akik Európába akarnak jönni, maradhatnak-e az unió területén mindaddig, amíg menekültügyi kérelmüket elbírálják vagy az unió határain kívül kell várakozniuk a döntés meghozataláig. Amíg ez a kérdés nincs megválaszolva, addig semmilyen migrációval kapcsolatos uniós rendelkezés nem működik - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben kedden.

Orbán Viktor Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnökkel és Fabrice Leggerivel, az EU határvédelmi ügynöksége, a Frontex korábbi vezetőjével, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) párt listavezetőjével az Európai Parlamentben tartott nyilvános beszélgetést.



A kormányfő kijelentette: akármilyen ötletek látnak is napvilágot az uniós migrációs és menekültügyi csomaggal kapcsolatban, a menekültügyi eljárás ideje alatti uniós tartózkodás kérdését meg kell válaszolni. Ez a vörös vonal. Ha ez a pont nem teljesül, minden más megoldatlan marad - mondta.



"Ha nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy kimondjuk: mindenkinek a határokon kívül kell maradnia mindaddig, amíg ügyükben döntés nem születik, bármilyen más határozatot is hozunk, az nem fog működni" - húzta alá a miniszterelnök.



Amennyiben a migrációs csomag elfogadásának menete többségi szavazással történik és nem egyhangúsággal, az egész paktum nem fog működni, a végrehajtása pedig meg fog bénulni - húzta alá Orbán Viktor.



Emlékeztetett: az Európai Bizottság az uniós bíróság elé idézte Magyarországot, mivel úgy találta, a magyar migrációs jogszabályok nem felnek meg az uniós jognak. Magyarország azonban ellenáll és harcol - emelte ki.



Közölte: nem szabad elfelejteni a migráció megszervezését célul tűző Soros-tervet sem. "Mi egy szervezett csoport ellen harcolunk, amit Soros-birodalomnak neveznek. A Soros-hálózat ellen, ami civil szervezeteket fizet azért, hogy a jogi rendszerünket támadják, jogtalan tevékenységeket végeznek a nemzetünk ellen" - fogalmazott Orbán Viktor.



A kormányfő kiemelte: ez mutatja, hogyan működik az Európai Unió, miként vonták be abba Soros Györgyöt, elfoglalva az unió számos intézményét, befolyásolva európai parlamenti képviselőket és más vezetőket.



"Ez ellenünk szól és arról, hogyan változtassák meg Európát, hogyan szüntessék meg és jelentéktelenítsék el a keresztény, konzervatív, nemzeti politikai vezetőket és szavazókat" - jelentette ki.



A miniszterelnök hangsúlyozta: az úgynevezett liberálisok és a kommunisták közel állnak egymáshoz, mert mindketten szeretik a központi irányítású bürokratikus eljárásokat ahelyett, hogy a szabadságban hinnének. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a közép-európai tapasztalat szerint a korábbi kommunisták nagyon könnyen liberálissá változnak.



"Vigyázzanak, a liberálisok és a kommunisták azonos módon cselekszenek" - fogalmazott Orbán Viktor, majd hozzátette: példa erre Brüsszel, ahol a liberálisok úgy tesznek, mint az egykori kommunisták, a szólásszabadság pedig már nem létezik.



Orbán Viktor az uniós politikáról azt mondta: az Európai Unió elmúlt öt éve a jelenlegi vezetés néhány céljának megvalósításáról szólt. A zöld átállás elbukott, mivel az szembe megy a gazdasági és ipari evidenciákkal - mondta. A zöld átállás nem lehet politikailag motivált. Ha mégis így van, az tönkreteszi az európai gazdaság versenyképességét. "Jelenleg itt állunk" - hívta fel a figyelmet.



Az ukrajnai háború gazdasági hatásairól azt mondta, a jóakarat ellenére az európai gazdaság számára nehézséget okozó intézkedések születhetnek, ahogy az az európai gazdák esetében már látható. A megoldáshoz és a további krízisek elkerüléséhez meg kell határozni, hogy mit tegyen az EU a háború kérdésével. Ezt pedig, amennyire csak lehet, el kell választani Ukrajna uniós csatlakozásának kérdésétől - közölte.



A koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő uniós alapra (RRF) utalva Orbán Viktor emlékeztetett: a forrásokból Magyarország eddig egyetlen fillért sem kapott, az uniós alap a zsarolás eszközévé vált. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyértelműen megmondta: Magyarország a migrációs politikája miatt nem kapja meg a neki járó pénzeket - tette hozzá.



Orbán Viktor kijelentette: a jelenlegi uniós vezetés minden jelentős kezdeményezése elbukott.



"A jelenlegi uniós vezetésnek mennie kell, és új emberekre van szükségünk. A terv az, hogy jövünk és elfoglaljuk Brüsszelt" - jelentette ki a miniszterelnök a belga fővárosban.



MTI