Szentkirályi Alexandra kampányindító rendezvénye

Szetkirályi Alexandra leleplezte a jelenlegi főpolgármestert: Ma Gyurcsánynak van főpolgármestere, a budapestieknek nincs, és minden, amit Budapesten látnak, arról szól, ahogyan "Karácsony Gergely hű inasként serénykedik a Gyurcsány-villában".

2024. április 17. 21:40

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje beszédet mond budapesti kampányindító rendezvényén a Bálna rendezvényközpontban 2024. április 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Kiszabadítjuk Budapestet Gyurcsány Ferenc fogságából - ígérte Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje, aki szerdán, a fővárosi Bálna rendezvényközpontban tartott kampányindító rendezvényén hirdette meg hétpontos Budapest-tervét.

"Itt az idő kikapcsolni a Gyurcsány-showt Budapesten" - fogalmazott a kormánypárti politikus, hozzátéve, már megmutatták, hogy milyen ez a város, ha jobboldali kezekben van, és most ismét itt van a lehetőség, hogy újra a kezükbe vegyék Budapest sorsát.



Hétpontos tervét ismertetve Szentkirályi Alexandra arra tett ígéretet: kiszabadítják a fővárost "Gyurcsány fogságából", véget vetnek a városházi korrupciónak, felszámolják a pazarló budapesti bürokráciát, megszüntetik a közlekedési káoszt, tisztaságot és rendet teremtenek a városban, otthonossá és élhetővé teszik Budapestet és újra naggyá teszik a nemzet fővárosát.



Hozzátette: létrehozzák a Fővárosi Költségvetési Tanácsot, amely ellenőrizni fogja a város pénzügyi stabilitását, valamint ingyenes köztéri wifi-hálózatot valósítanak meg.



Hangsúlyozta: az összes "Gyurcsány-fiókát" ki fogja rakni a Városházáról, amely szerinte a "Gyurcsány-család udvari cége lett".



Úgy vélekedett: ma Gyurcsánynak van főpolgármestere, a budapestieknek nincs, és minden, amit Budapesten látnak, arról szól, ahogyan "Karácsony Gergely hű inasként serénykedik a Gyurcsány-villában". A Városházát egy brazil szappanoperához hasonlította, "amiben soha nem történik semmi új, a cselekmény nem halad, ráadásul borzasztóak a színészek is", Budapest helyzetét pedig úgy jellemezte: a kassza üres, a város szemetes és koszos, a városlakók nagy része dugóban vagy a megállókban rostokol, ritkábban járnak a buszok, kátyúsak az utak, veszélyes kerékpársávokat alakítottak ki, a gondozott zöld parkok helyett pedig "gazos méhlegelőkön sétálhatunk".



Hangsúlyozta: ha rajta múlik, a "gyurcsánytalanított városban" háborúskodás helyett a kormánnyal való együttműködés zajlik majd a budapestiek érdekében. Felelős városgazdálkodást ígért, és azt is, hogy véget vet "luxus kifizetőhelyeknek".



A közlekedéssel kapcsolatban kijelentette: autósok, biciklisek és tömegközlekedők nem lehetnek egymás ellenségei az utakon. Azt ígérte: a káosz megszüntetését járatsűrítéssel, a városhatárban felhúzott, ingyenes és őrzött P+R parkolók létrehozásával, valamint az útfelújítási alap felélesztésével valósítja meg.



Szentkirályi Alexandra a köztisztaságra fordított források megduplázására is ígéretet tett, hangsúlyozva, hogy több fizikai dolgozóra és takarítógépre van szükség, és a fővárost meg kell szabadítani a graffitiktől. Hozzátette: a hajléktalanság kérdését is megoldanák, ahogyan 2019 előtt is tették.



Közölte: városgondnokságot hozna létre, hogy Budapest közterei ápoltak, tiszták és biztonságosak legyenek, valamint új óvodai helyeket és nyugdíjasotthoni férőhelyeket létesítene a kerületekkel együttműködve. Kiemelte: egy olyan várost szeretne, ami gondoskodik a lakóiról, tanítja a fiataljait, és tiszteli az időseit is, ahol mindenki otthon érezheti magát.



Kitért arra is: meg kell becsülni Budapest épített örökségét, ezért homlokzatfelújítási programot hozna létre, a buliturizmus mellett pedig a minőségi turizmust is támogatná.



Arra is ígéretet tett, hogy "visszaadják" a Dunát a budapestieknek, újraindítják a Budapesti Közlekedési Központ hajójáratait, valamint kedvezményes múzeum-, színház- és művészmozi-látogatási lehetőséget teremtenek a budapestiek számára, illetve kultúrházfejlesztési programot indítanak, hogy a lepusztuló külkerületi kultúrházak a fiatalok, a családosok, az idősek közösségi terei lehessenek.



Közölte: a következő hetekben szeretné minden budapestivel megismertetni programját, amit a változás tervének nevezett.



Szentkirályi Alexandra Budapest ostromának 80. évfordulóját felidézve arra is kitért: ma újra háborús lázban ég Európa, és benne a magyar háborúpárti baloldal is.



"A tét nagy, mondjunk nemet a háborúra!" - hangoztatta.



Úgy értékelt: a kampány "nem lesz egyszerű menet", a következő néhány hét "rázós lesz", de az igazi építkezés csak akkor kezdődhet, amikor a város újra a budapestieké lesz, nem pedig Gyurcsányéké.



"Budapest a mi városunk, Budapest a mi otthonunk, Budapest mi vagyunk, vegyük hát vissza!" - hangoztatta.



Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a rendezvényen azt mondta: "irritálóan balfácán" vezetők helyet jó városvezetést szeretnének.



Arról beszélt: Budapest építészeti és kulturális értékekben elképesztően gazdag hely, amelyet a jelenlegi városvezetés teljesen élhetetlenné tett.



A Budapestet szerető emberek szíve vérzik, mert "tudjuk, hogy milyen csodát lehetne csinálni a városból", amelyből egy "élhetetlen, nyögvenyelős" várost csinált a "sokszor nevetséges városvezetés".



Szerinte nem igaz, hogy a pénz hiányzik, hiszen Tarlós István csaknem 200 milliárd forintos tartalékkal adta át a főváros kasszáját, ez a leggazdagabb önkormányzata az országnak, és évről évre nő a bevétele, mégis csődközeli helyzetbe jutott.



Kitért arra is, Karácsony Gergely mozgalma volt az első a magyar történelemben, amely "külföldi érdekeknek kínálta fel a hazánkat", és ha ez nincs, nem is került volna elő a szuverenitásvédelmi kérdés ilyen nagy erővel.



"Lehet nevetni a mesés adományládikák körüli bénázáson, de mégis csak ez volt Magyarország érdekeinek leglátványosabb eladási kísérlete" - értékelt.



Úgy fogalmazott, ezért teszik világossá a választásokig minden budapesti számára: "az csak a kisebbik baj, hogy komédiába torkolló a városvezetés, a nagyobbik bajunk, hogy Budapestnek külföldről finanszírozott, háborúpárti vezetője van, aki miközben bambán néz, Gyurcsányék kifosztják a kasszát".

Baán László, a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója (j) beszédet mond Szentkirályi Alexandrának, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjének budapesti kampányindító rendezvényén a Bálna rendezvényközpontban 2024. április 17-én. Balról Déri Stefi moderátor. MTI/Koszticsák Szilárd

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az elmúlt öt év budapesti városvezetését értékelve azt mondta: kétségtelen, hogy rengeteg bicikliút épült "festékből". A modell szerinte olyan jól működik, hogy javasolja a főpolgármesternek a villamoshálózat hasonló fejlesztését, például az Üllői út közepére villamossíneket festve, azzal is elvéve további két sávot az autósoktól.

Az elmúlt években más is sokat változott - folytatta -, autóval már csak keservesen lehet közlekedni, "de legalább parkolni se könnyű".



"Aki pedig nem látja ebben a fejlődést, az ugye hülye és menjen gyalog" - fogalmazott ironikusan.



A politikus szerint azt is "szemétség lenne elhallgatni": évtizedes lemaradását hozta be a főváros azzal, hogy lettek darázsgarázsok és rovarhotelek, valamint hogy javult a közterületeken elhelyezett építkezési mobilvécék aránya. Az eredmények között említette a városszerte felbukkanó kutyapiszoárokat, jelezve, hogy Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere egyszerre hetet adott át a 60 x 60 x 60-as betonkockákból, amelyeket a kutyák oldalba vizelhetnek.



Tarlós István korábbi főpolgármester a rendezvényen Szentkirályi Alexandrát méltatva arról beszélt: a kormánypártok jelöltje emberséges, tisztakezű és "lát a pályán".



Úgy vélekedett: Budapest akkor jár a legjobban, ha polgárai Szentkirályi Alexandra mellett döntenek a választáson.



Egy főpolgármester számára kell egy általános áttekintés a város egészéről, és ehhez tapasztalatok szükségesek, Szentkirályi Alexandra mögött pedig évtizedes fővárosi önkormányzati tapasztalat áll - mondta.



A főpolgármesteri poszton sok mindenhez kell valamennyit érteni, nem egyvalamiben zseninek lenni - mutatott rá.



Felidézte, hogy Szentkirályi Alexandrát még saját 2006-os kampánya során ismerte meg az őt segítő fiatal csapat olyan vezetőjeként, aki már akkor komoly érdeklődést tanúsított az önkormányzati kérdések iránt.



A Fidesz-KDNP mostani főpolgármester-jelöltje 2010-ben kezdte fővárosi képviselői pályafutását, 2014-ben pedig Tarlós István úgy ítélte meg, hogy a fiatal politikus érdemes a főpolgármester-helyettesi tisztségre.



A humán területet nagy hozzáértéssel kezelte, "sok mindent levett a vállamról" - méltatta Szentkirályi Alexandra főpolgármester-helyettesi tevékenységét, kiemelve: ezt a címet megszolgálta tehetségével és munkájával.



Szavai szerint főpolgármesterként Szentkirályi Alexandrának van a legreálisabb lehetősége arra, hogy Budapest számára a lehető legtöbb forrást megszerezze. Olyasmiket ígér, amiknek van realitásuk, míg a jelenlegi főpolgármester olyasmiket, amiket nem tudott megvalósítani - mondta Tarlós István.



Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója Budapest második aranykoraként szólt a 2010 utáni időszakról, hozzátéve azonban: ez a fejlődés a fővárosban öt éve némileg megakadt.



Pedig előtte Budapest az élen járt a fejlődésben, köszönhetően Tarlós István főpolgármesternek is, és ha ez az ív folytatódhatott volna a városban, "sokkal többre jutottunk volna" - vélekedett.



Felidézte, hogy 2010 óta megújult, illetve felépült a fővárosban a többi között a Pesti Vigadó, a Budai Vigadó, a Zeneakadémia, az Operaház, a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum és a Várkert Bazár. Elképesztő vállalások és elképesztő teljesítmények - értékelte a kormányzat budapesti tevékenységét.



Kitért Karácsony Gergely kampányígéreteire is, rámutatva arra, hogy a jelenlegi főpolgármester programjában nincs kulturális fejezet. Ez azt jelzi, hogy a jelenlegi főpolgármesternek ezen a téren nem volt kritizálnivalója, de ötlete sem sok - jelentette ki.



Karácsony Gergely a kultúrában két dolgot ígért: egy roma összművészeti központot - ez a láthatáron sincs -, majd később a Merlin Színház újranyitását: az intézmény néhány napra nyílt csak meg, aztán be is zárták - emlékeztetett.



Karácsony Gergely egyik fő programpontja volt ellenben a Liget Budapest projekt megakadályozása. Ha ebben a "hazugságcunamiban" szemernyi igazság lett volna, akkor most megmutathatná a Városligetben, milyen szörnyűségek jöttek létre. Ezzel szemben több millióan nézték már meg, hogy Európa legnagyszerűbb kulturális komplexuma valósult meg - emelte ki a projekt vezetőjeként dolgozó Baán László.



Hangsúlyozta: Budapest lehetőségei szerint európai metropolisz. A magyar kormány GDP-arányosan a legtöbbet költi kultúrára Európában; fontos lenne, hogy a jövőben a főváros is hozzátegye ehhez, amit tud - mondta.

