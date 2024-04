A "dollárbaloldal" háborúzni akar

2024. április 24. 10:06

A "dollárbaloldal" bele akarja sodorni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúskodásba, Magyarország azonban továbbra is békepárti, teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja a háborút elmélyítő, egyre több ember halálát követelő háborúpárti álláspontot - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője Strasbourgban kedden.

Az Európai Parlament plenáris ülésének szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva Deutsch Tamás elmondta: az Európai Parlament "a legkeményebb politikai zsarolás keretében" mindaddig nem hajlandó elfogadni az Európai Unió Tanácsának előterjesztését az EU 2022-es költségvetésének végrehajtásáról, ameddig "a megelőző hónapoknál is keményebb, durvább, a háború eszkalációját, a háború elhúzódását, a háború elmélyítését szolgáló döntéseket és uniós parlamenti ajánlásokat" az uniós tanács nem hajlandó teljesíteni. Mindaddig, ameddig az EU még több pénzt nem ad az ukrajnai háborúra, még több fegyvert nem szállít Ukrajnába, és immár légvédelmi rendszereket nem biztosít Ukrajna számára - részletezte.



"Az a helyzet, hogy ma az Európai Unióban kötelező háborúpárti álláspontot elfoglalni, kötelező a háború nyelvén beszélni, kötelező még több pénzt értelmes fejlesztések helyett az ukrajnai öldöklésre fordítani, kötelező még több fegyvert, lőszert, légvédelmi eszközt, rakétaelhárító rendszereket szállítani Ukrajnának" - fogalmazott Deutsch Tamás, majd hozzátette: aki ezzel szemben foglal állást, az minden korábbinál súlyosabb politikai és jogi következményekkel nézhet szembe.



Kijelentette: a "dollárbaloldal" álláspontja is háborúpárti, ugyanis a konfliktus elmélyülését, eszkalációját szolgáló, további lőszer, fegyver, légvédelmi rendszer kötelező szállítására vonatkozó előterjesztést Cseh Katalin, Ara-Kovács Attila, Dobrev Klára, Molnár Csaba, Rónai Sándor és Ujhelyi István EP-képviselők is igen szavazatukkal támogatták.



Noha Brüsszelt és az Európai Unió intézményeit az egyre erősödő háborús hangulatkeltés, az egyre durvább háborús uszítás jellemzi, a június 9-én esedékes európai parlamenti választások alkalmával az európai politikában a magyarországihoz hasonló békepárti álláspont megerősödése várható más európai országokban is - tette hozzá nyilatkozatában Deutsch Tamás.

