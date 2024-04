Politikai "őrültek házában" az itthoni "dollárbaloldal"

A magyar dollárbaloldal, az európai elvtársai, a liberálisok, a kommunisták, a baloldalhoz átállt néppártiak a Magyarországgal kapcsolatban összehordott összes hazugságot, rágalmat, csúsztatást, a valóságtól fényévnyi távolságra lévő kijelentést gyűjtötték össze az immár tizenegyedik, Magyarországot elítélő politikai pamfletbe és ezt most még meg is fejelték.

2024. április 26. 11:09

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője beszédet mond a kétnapos Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC Hungary) második napján a Millenárison 2024. április 26-án. MTI/Koszticsák Szilárd

A politikai "őrültek házába" illeszkedik a magyar "dollárbaloldal" újabb Magyarország, a magyar emberek elleni, hihetetlen indulatú és erejű támadása - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Deutsch Tamás annak kapcsán nyilatkozott, hogy a jelenlegi összetételű EP utolsó ülésén 399 szavazattal elfogadtak egy állásfoglalást, amely súlyos hiányosságokat kifogásolt a magyar igazságszolgáltatással, a médiával és a korrupció kezelésével kapcsolatban.



"Az elmúlt három ciklus során a magyar dollárbaloldal, az európai elvtársai, a liberálisok, a kommunisták, a baloldalhoz átállt néppártiak a Magyarországgal kapcsolatban összehordott összes hazugságot, rágalmat, csúsztatást, a valóságtól fényévnyi távolságra lévő kijelentést gyűjtötték össze az immár tizenegyedik, Magyarországot elítélő politikai pamfletbe és ezt most még meg is fejelték" - fogalmazott.



A kormánypárti képviselő a támadás kapcsán újdonságként említette, hogy a magyar "dollárbaloldal" képviselői - Deutsch Tamás a momentumos Cseh Katalint és Donáth Annát név szerint is említette - világosan és egyenesen arra tettek javaslatot, hogy semmilyen körülmények között ne juthassanak hozzá a magyar emberek az európai uniós fejlesztési pénzekhez, sőt azokat az uniós pénzeket is vegyék el a magyaroktól, amelyekhez ebben a ciklusban végre hozzájuthattak.



A fideszes EP-képviselő szerint ezzel elvennék a pedagógusoktól a béremelést, de egyebek között az októberben felálló, újonnan megválasztott önkormányzatok sem juthatnának hozzá a szükséges fejlesztési forrásokhoz.



Deutsch Tamás úgy fogalmazott, hogy a "dollárbaloldal" politikusai saját hazájukat támadó tevékenységükre büszkék, a fideszesek és a kereszténydemokraták pedig arra, hogy minden körülmények között kiállnak a magyar érdekek képviselete mellett, elutasítják a magyar emberek elleni támadásokat és a lehető leghatározottabban lépnek fel annak érdekében, hogy hatástalanítsák a magyar "dollárbaloldal" felől induló, Magyarországot érő támadásokat.



A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: gyakorlati síkon nem számít arra, hogy ismét blokkolni fogják a Magyarországnak járó uniós pénzek folyósítását, ám úgy vélekedett, hogy Brüsszel sok esetben a politikai önkény logikájával intéz ügyeket. Álláspontja szerint a magyar modellváltó egyetemeket az uniós együttműködésből kizáró, nyílt jogszabálysértéssel lefolytatott Erasmus-ügy is bizonyíték rá: a cél az, hogy olyan fájdalmat okozzanak egy Brüsszel számára nem szimpatikus politikát folytató ország polgárainak és kormányának, hogy az megváltoztassa a Brüsszelnek nem tetsző politikai álláspontját.



Deutsch Tamás szerint egy önkényes politikai lépésre a lehetőség megvan, "mert ilyen világot élünk ma Európában". Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az eddigi valamennyi, Magyarországot elítélő brüsszeli jelentést a Fidesz-KDNP kétharmados választási győzelme követte, vagyis a baloldal "minél rosszabb annál jobb" politikája, amellyel alacsony támogatottságuk emelkedését akarták elérni, nem vezetett eredményre.



A kormánypárti politikus a végéhez közeledő uniós ciklust értékelve bírálta a "brüsszeli bürokráciát", hiszen a világjárvány idején nem segítették a tagállamokat a védekezésben, sőt egy éven keresztül még források átcsoportosítását sem engedélyezték. Ám egyebek között egy, az európai gazdák elégedetlenségét kiváltó, "méregzöld" politikai állásfoglalás, valamint egy illegális migrációt segítő paktum elfogadására volt idejük, miközben az unió versenyképessége "a béka feneke alatt van" - fogalmazott.



Deutsch Tamás azt mondta: bízik abban, hogy a június 9-i EP-választáson a megerősödő konzervatív, szuverenista erők összefogásával és együttműködésével győzelmet arathatnak a baloldal felett és ezzel lezárulhat az unió dicstelen, progresszív, liberális korszaka.

Nem szabad elfogadni a „progresszív" hatalmi törekvéseket!

Semmi ok a kishitűségre, nem szabad elfogadni a progresszívek hatalmi játékszabályait, "elzavartuk a kommunistákat, elbánunk velük is" - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetője a CPAC Hungary második napján pénteken Budapesten.

Deutsch Tamás egy sikeres európai szuverenista fordulat feltételei között első helyen jelölte meg, hogy a június 9-i EP-választásokon a szuverenista erők a lehető legtöbb mandátumot szerezzék meg, ki-ki a maga hazájában.



A változáshoz erő kell, a mandátumok kétharmada az EP-választásokon - tűzte ki a célt a fideszes politikus.



Másodikként nevezte meg a brüsszeli változások feltételeként, hogy az európai parlamenti választások után erős együttműködés jöjjön létre a szuverenista erők között. Ez a Fidesz és a KDNP EP-képviselőin nem fog múlni - ígérte.



Végül Brüsszelben az kell a változáshoz, hogy a szuverenista erők minél több országban kormányzati pozícióba kerüljenek - mutatott rá, kiemelve: minden tagállamban le kell győzni a progresszív-liberális pártokat.



Azért tudjuk ezeket a célokat elérni, mert az erő velünk van - jelentette ki Deutsch Tamás.

A fideszes poltikus - aki a konzervatív világ egyik legrangosabb nemzetközi fórumának nevezte a rendezvényt -, úgy fogalmazott: mi, akik kénytelenek voltunk évtizedekig kommunista diktatúrában élni, meglehetősen jól ismerjük a totalitárius rendszerek természetét. "Hátszélben is már kilométerekről megérezzük az ilyen rezsimek szagát" - mondta.

Azt mondta: a progresszív liberálisok - a kommunistákhoz hasonlóan - egy új totalitarizmust hoztak létre.

A progresszívek újítása a kommunistákhoz képest az, hogy előbb az állami főhatalom legfontosabb elemeit kiszervezték a radikális aktivistáikból álló úgynevezett civil szervezetekhez, az NGO-khoz, a mainstream médiához, a tényellenőrökhöz, az érzékenyítőkhöz, majd a Soros-hálózat, "a nyílttársadalom-kommandó" kizárólagos hatalomgyakorlását jogilag is körülbástyázták - fejtette ki.

A kommunista totalitarizmushoz hasonlóan kegyetlen következetességgel és mézes-mázas stílusba burkolt kíméletlenséggel teremtették meg a kizárólagos hatalomgyakorlás rendszerét. A progresszívek is létrehozták az addig beszélt normális nyelvtől eltérő, "politikailag korrekt nyelvezetet", és annak használatát kötelezővé tették - mutatott rá.

Úgy folytatta: agresszív ideológiai hegemóniát hoztak létre, csak egyféle világmagyarázat, csak egyetlen igazság létezhet. Harmadikként az emberek együttélésének természetes szövetét szétszabdalva kijelölték a társadalom vezető erejét, amelyik mindenki máshoz képest többletjogosítványokkal rendelkezik - közölte. Rámutatott: a kommunistáknál ez a munkásosztály volt, a progresszív-liberálisoknál a Soros-hálózat és az NGO-k világa.

Végül - tette hozzá - a jogot és az állam teljes működését kizárólagos hatalmi törekvéseik szolgálólányává tették.

Deutsch Tamás értékelése szerint jogállami vádaskodásaik árnyékában a valóságban felszámolják a jogállamot.

Kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedekben a progresszív baloldali erők két dolgot mantráztak, és mantráznak non-stop: ők az "überokosak", míg a szuverenisták szellemi képességei nem túl optimálisak; ők a szupererősek, a szuverenisták pedig nem tudnak nyerni.

A progresszívek úgy tartják, rajtuk kívül mindenki tudatlan, csak ők vannak annak a tudásnak a birtokában, hogyan éljük az életünket, mit gondoljunk a háborúról, a migrációról, a klímaváltozásról, a családról vagy a genderkérdésről.

Aki pedig a progresszív kánontól eltérően gondolkodik, mindenekelőtt lesajnálják vagy megbélyegzik, kirekesztik vagy egyszerűen lefasisztázzák - mondta Deutsch Tamás.



MTI