Pintér Sándorral egyeztetett Szentkirályi Alexandra

Karácsony Gergely nem gondoskodik a hajléktalanhelyzet megoldásáról. Emiatt egyre több helyen használhatatlanná válnak a közterek, a járművek, az aluljárók azért, mert mások életvitelszerűen ott tartózkodnak – leplezte le a jelenlegi városvezetőt Szentkirályi Alexandra.

2024. május 7. 15:23

A Belügyminisztérium által közzétett képen Pintér Sándor belügyminiszter hivatalában fogadja Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltjét 2024. május 7-én. MTI/Belügyminisztérium

Szorosabb párbeszédre és együttműködésre van szükség Budapest vezetése és a kormány között annak érdekében, hogy a főváros rendezettebb, tisztább és biztonságosabb legyen - mondta a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje kedden Budapesten, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy megválasztása esetén - a 2019 előtti mintára - szorosabb együttműködést alakítana ki kormánnyal, ezért négy témában - közbiztonság, közlekedés, hajléktalanság, bulinegyed - folytatott megbeszélést a belügyminiszterrel.



A főpolgármester-jelölt szerint a fővárosiak biztonsága érdekében jobban együtt kellene működnie a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságnak (FÖRI) és a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK). Az utóbbi években ugyanis jelentősen csökkent a közös járőrözések ideje: míg 2018-ban több mint 22 500 órát, 2019-ben pedig mintegy 37 ezer órát töltött együtt a FÖRI és a BRFK, addig 2023-ban mindössze 2022 órát - ismertette Szentkirályi Alexandra.



A közlekedéssel kapcsolatban azt mondta, az autósoknak és a bicikliseknek is egyaránt meg kell adni a biztonságos közlekedés lehetőségét, ugyanakkor nem szabad veszélyeztetni a budapestiek életét azzal, hogy a mentők és a tűzoltók akadályokba ütköznek, és nem tudnak a lehető leggyorsabban elérni a helyszínekre.



A főpolgármester-jelölt szólt arról is, hogy Karácsony Gergely nem gondoskodik a hajléktalanhelyzet megoldásáról. Emiatt egyre több helyen használhatatlanná válnak a közterek, a járművek, az aluljárók azért, mert mások életvitelszerűen ott tartózkodnak. Mindez nem megengedhető, konkrét fellépésre van szükség. A főpolgármester-jelölt szerint segíteni kell a hajléktalanok visszaintegrálódását a társadalomba, de ehhez cselekvésre van szükség, nem üres Facebook-posztokra.



"Ezért Pintér Sándorral megállapodtunk abban, hogy végiggondoljuk, milyen jogszabályi környezetben és megoldással lehetne rendezni a helyzetet" - számolt be róla Szentkirályi Alexandra.



A bulinegyedről azt mondta, hogy folyamatos közbiztonsági problémát okoz, ezért fontos az ott élők és az oda látogatók számára is megnyugtató megoldás kialakítása, amelyre a következő hetekben konkrét megoldási javaslatokat is tesz majd.

MTI