Orbán Viktor országjáró kampánykörútja

2024. május 7. 22:34

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke fiatalok társaságában országjáró kampánykörútjának szentendrei állomásán 2024. május 7-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Szentendrén és Pomázon folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjáró kampánykörútja kedden - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor több helyszínen találkozott a környékbeli települések vezetőivel, vállalkozókkal és fideszes aktivistákkal is.



A megbeszéléseken elhangzott: amit ma az európai gazdaságban tapasztalunk, az csak a háborús vihar előszele. Már ez is romboló erejű, elég csak az inflációra gondolni. De ha Európa maga is fegyvert fog, akkor a vihar kellős közepében találjuk majd magunkat - fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: ezt mindenáron el kell kerülnünk.

MTI