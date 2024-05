Békemenet június 1-jén

Csizmadia László szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón közölte: abban a helyzetben vonul majd a Békemenet, amikor Párizs, London és talán Berlin is atomháborút vizionál, feledve Hirosimát és Nagaszakit.

2024. május 22. 13:44

Archív kép – MTI/Czeglédi Zsolt

Eddig, és ne tovább! - ezt kívánják üzenni a június 1-jén megrendezendő Békemeneten Európa "háborús pszichózisban égő" vezetőinek a demonstráció szervezői a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítójának, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) elnökének közlése szerint.

Azt is üzenik, hogy június 9-én az Európai Unió választópolgárai szavazataikkal dönthetnek a béke mellett, megállíthatják az orosz-ukrán háború borzalmait, halál helyett az életet választhatják - tette hozzá.



Hangsúlyozta: az Európai Parlamentbe csak békepárti, szuverenista képviselőket kell küldeni. "Ne engedjük, hogy pénzmágnások korrumpálható szolgáikkal államaink gyarmatosítását készítsék elő" - hangoztatta Csizmadia László.



Elmondta: június 1-jén 11 órától 13 óráig gyülekeznek a Lánchíd pesti oldalán, majd az id. Antall József rakpart, Jászai Mari tér, Margit híd útvonalon keresztül vonulnak a Margit-szigetre, az alsó nagyrétre.



Széles Gábor nagyvállalkozó úgy fogalmazott, hogy az ország egy szerencsére csak kisebbik részének tetszik, ha lázítják. Hitler iránt is rajongtak, ám, ha tudták volna a németek, hogy hová vezeti őket, nem rajongtak volna érte - fűzte hozzá.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője úgy fogalmazott, hogy új gyűlölethullám tanúi vagyunk, ami polgárháborús viszonyokat eredményezhet. Azt mondta, Robert Fico szlovák miniszterelnök háborúpárti gyűlöletkeltés áldozatává vált, ezért Orbán Viktor miniszterelnök egyedül maradt a békéért való küzdelmében az Európai Unióban. Ezért is fontos, hogy mindenki álljon ki a békepárti magyar kormány mellett - közölte.

Csizmadia László kérdésre válaszolva azt mondta: Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatójának tájékoztatása szerint Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz a Békemeneten.

